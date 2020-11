El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, confirmó este lunes que 10 galenos permanecen hospitalizados por COVID-19 en Puerto Rico, lo que traduce en la cifra más alta desde el inicio de la pandemia en marzo.

Detalló que de esa cantidad, siete médicos permanecen recluidos en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y una está conectada a un respirador artificial.

“Como ha aumentado la pandemia, tenemos 117 médicos contagiados, nueve fallecidos y tenemos 10 hospitalizados, de los cuales siete están en intensivo y uno en ventilador", reveló a El Nuevo Día.

Cuestionado sobre si estos casos responden a un problema de falta de equipos de protección en los hospitales del país, Ramos señaló que esta situación se ha subsanado para los médicos, pero no para otros profesionales de la salud.

“Desde que yo me quejé en marzo, a los médicos le han estado dando el equipo de protección. Las enfermeras y otro personal también han estado quejándose y yo no tengo por qué pensar por qué no tengan razón, máxime cuando, por ejemplo, cuando yo me quejé los hospitales salieron diciendo que yo no tenía razón. Pero cuando salen las enfermeras quejándose (ahora), los hospitales dijeron que eso (falta de equipos) pasaba en marzo. Así que yo tenía la razón en marzo", defendió.

De acuerdo con los datos del Departamento de Salud, la cantidad de casos de COVID-19 continúa en ascenso. Por ejemplo, hoy la agencia reportó 466 nuevos casos positivos confirmados, 10 casos positivos probables y 244 casos sospechosos.

Mientras, el total de hospitalizados por el virus aumentó a 544, de los cuales 70 están en intensivo y 59 conectados a un respirador artificial. Asimismo, las muertes por COVID-19 subieron a 882 con 10 víctimas adicionales. Ante eso, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, dijo esta mañana en WKAQ 580 AM que la isla estaba registrando un promedio de cinco muertes por día y que con ese ritmo las víctimas mortales del virus alcanzarían las 1,200 a finales de 2020.

Hasta hoy, los hospitales de la isla cuentan con 240 camas de intensivo y 769 respiradores artificiales disponibles para adultos.