El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón Ortiz, planteó que las aparentes discrepancias presupuestarias señaladas recientemente, en una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), responden principalmente a una serie de proyectos financiados con fondos federales que se completaron o se encuentran en fase de ejecución, y para los cuales la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) habría remitido a la corporación pública los reembolsos correspondientes.

Específicamente, dijo Colón Ortiz, la petición que se sometió a la JSF el 8 de diciembre para una reprogramación presupuestaria busca reconocer la liquidez que tiene la AEE para trabajos de mantenimiento y reparación de unidades generatrices luego de recibir millones de dólares en reembolsos por parte de FEMA por concepto de obras ya completadas y del programa de adelantos Working Capital Advance.

“Nosotros acordamos (con la JSF) que íbamos a crear unas cuentas especiales restrictas en la Autoridad, una para recibir los fondos de reembolso y otra para recibir el Working Capital Advance. En esas cuentas, hemos recibido, en los pasados meses, $200 y pico de millones. Como ya tenemos los chavos, estamos viendo el gasto que estamos teniendo en las reparaciones que estamos realizando y también los gastos futuros”, subrayó Colón Ortiz.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el funcionario mencionó que, tan reciente como en diciembre, la AEE tuvo que sacar unos $90 millones de la cuenta de reembolsos con el fin de destinarlos a las cuentas que administra LUMA Energy para operar el sistema de transmisión y distribución, lo que impactó el capital que tenía disponible la corporación pública para dar continuidad a los proyectos.

De acuerdo con la AEE, al momento, la cuenta de Working Capital Advance tiene un balance de $150 millones, mientras que en la cuenta en que se depositan los reembolsos de FEMA por trabajos ya completados hay $56.3 millones. El Working Capital Advance es un mecanismo autorizado por FEMA que permite adelantar a los subrecipientes el 50% de los fondos obligados para determinadas obras, a modo de proveer la liquidez que se necesita para dar inicio a los proyectos.

“Se creó esa cuenta para recibir los reembolsos y utilizar ese dinero como un ‘revolving fund’ (fondo rotatorio) para seguir haciendo reparaciones. Como la AEE está en quiebra, la Junta me dijo que creara la cuenta para recibir los reembolsos, y que, cuando la Autoridad viera que nos vamos a quedar cortos con el presupuesto aprobado del plan fiscal, nosotros anticipadamente escribiéramos a la JSF y le dijéramos ‘necesito que me aumentes la línea del presupuesto de reparaciones a tal número’. Ese es el incremento que se está solicitando”, expresó Colón Ortiz, quien dijo que la AEE también ha recibido unos reembolsos federales –cuya cuantía no precisó– por concepto de gastos para compra de combustible incurridos luego del huracán María.

PUBLICIDAD

En junio de 2022, la JSF certificó un presupuesto de $306 millones para la AEE, de los cuales $99 millones estaban destinados a mantenimiento y reparaciones de unidades generatrices.

En la carta del 27 de diciembre, la JSF pidió a la AEE que aclarara el origen y el propósito de los $200 millones” de “ingresos adicionales disponibles” en “fondos no recurrentes y no presupuestados”. Como parte de una lista de nueve requerimientos, la JSF pidió conocer si los $200 millones, una vez utilizados, “serían reembolsados más adelante por FEMA”, y puntualizó que, en una lista de proyectos prospectivos de la AEE, había algunas obras sin costo estimado y la suma de los estimados que sí estaban detallados excedía los $200 millones.

La misiva, firmada por el asesor legal general de la JSF, Jaime El Koury, también sostiene que, en discusiones previas con la AEE, se había dado a entender que se pediría una reprogramación de solo $140 millones. Sobre ese planteamiento, Colón Ortiz dijo a este diario que la JSF posiblemente estaba “mezclando temas”, y aseguró que la AEE presentaría respuestas satisfactorias a las interrogantes de la JSF en o antes del 11 de enero, que fue el plazo concedido por el organismo.

De acuerdo con el director ejecutivo de la AEE, las gestiones para que FEMA financiara reparaciones de unidades que no necesariamente se habían visto afectadas por el huracán María comenzaron tras su regreso a la jefatura de la corporación pública, en septiembre de 2021, en acuerdo con la entonces directora de la JSF, Natalie Jaresko. Colón Ortiz sostuvo que un avalúo realizado poco después de su llegada a la AEE concluyó que la flota generatriz requería inversiones que rondaban los $400 millones, por lo que las partidas presupuestarias asignadas a esa tarea por la JSF –de cerca de $100 millones anuales– se quedaban sumamente cortas.

PUBLICIDAD

“Cuando yo llego aquí y miro el programa de conservación, en la mayoría de las unidades, sobre el 80%, la última reparación que se le había realizado tenía fecha de 2012″, afirmó el ingeniero. Según datos provistos por la AEE, desde que inició el programa de reparaciones con fondos federales en 2021, se han completado los trabajos en seis unidades: tres en la central de Mayagüez, dos en Aguirre y una en la central San Juan. Las reparaciones de otras cinco unidades se encuentran en curso: dos en Aguirre, una en Palo Seco, una en San Juan y otra en Costa Sur.

Además, Colón Ortiz dijo que la AEE estará adquiriendo, con fondos de FEMA, 11 turbinas “peakers” que reemplazarán gran parte de las 18 unidades de respuesta rápida con las que cuenta actualmente. De las 11 turbinas, cuatro se comprarán a través de un requerimiento de propuestas que ya se publicó, y las restantes siete mediante un segundo procedimiento de licitación.