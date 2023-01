“Una vez, un niño me dijo que él había ganado a su mamá en este espacio”, recordó Lisdel Flores Barger, directora del Hogar Ruth, sobre una de sus motivaciones para seguir transformando la vida de mujeres.

La Red Nacional de Albergues de Violencia de Género salvó la vida a 905 personas, en su mayoría mujeres con sus hijos, durante el 2022, un año en el que el Observatorio de Equidad de Género registró una alarmante cifra de 79 feminicidios.

“Cuando ese niño dijo eso, entiendes perfectamente lo que él dice: ‘Aquí no tengo nada de lo que nosotros teníamos, pero la tengo a ella. Yo la gané porque hay esa comunicación, porque empezamos a relacionarnos’. Empiezan esos apegos que, en muchas ocasiones, no se pueden dar porque (su mamá) estaba sobreviviendo. Tenía que mirar que la casa, la comida y todo su andamiaje estuviera bien para evitar que la golpearan”, narró Flores Barger.

PUBLICIDAD

Este medio se reunió con cuatro de las siete directoras de la Red para analizar cuáles son los retos que enfrentan las mujeres para salir de los ciclos de violencia y, al mismo tiempo, reflexionar sobre cuán cruciales son estos espacios para rehacer sus vidas.

“Es importante que las sobrevivientes sientan la seguridad y la tranquilidad de que pueden acudir al albergue con sus menores, de que allí sí van a tener un espacio de calidez donde van a recibir ayuda, pero también tomar ese tiempo para pensar en sí mismas y poder elaborar esos planes de futuro”, destacó la presidenta de la Red, Vilmarie Rivera Sierra.

Al enumerar los retos que enfrentan las sobrevivientes, las directoras coincidieron en que las barreras son sistémicas. Una de ellas es la revictimización al buscar ayuda o que los procesos son muy largos, aumentando el trauma que ya están viviendo. (Alexis Cedeño)

La también directora de Hogar Nueva Mujer lleva dirigiendo el albergue por más de 18 años, por lo que ha visto el desarrollo de los espacios de cuidado y las redes de apoyo que se han gestado en el país las pasadas décadas.

“Ciertamente, a través de los años, se ha ido transformando porque no tan solo tenemos la responsabilidad de dar un techo seguro para garantizar la seguridad en una situación de emergencia, sino para que una víctima sobreviviente pueda salir y continuar un proceso que le lleve realmente a ubicarse a largo plazo en un lugar permanente”, explicó Rivera Sierra.

Además, en su gestión diaria, tienen diversos proyectos de vivienda transitoria y de reubicación rápida. Indicó que regularmente una sobreviviente tiende a estar alojada en un albergue por tres meses.

Rivera Sierra, quien también formó parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE) desde la declaración de estado de emergencia por violencia de género, destacó que, en el pasado, no existía una red, por lo que los centros tendían a competir por recursos.

PUBLICIDAD

“Tuve una víctima recientemente que llevaba 17 años en una relación que, por poco, la mata. Llegó a nuestro albergue sin ninguna expectativa y salió llena de todo. Ella dijo en su carta al final: ‘Ustedes transforman vidas, una vida a la vez’. No me voy a olvidar nunca de esas palabras. Con una vida que yo transforme, es más que suficiente. Yo no tengo que probarte con números estadísticos, tengo que prevenir que una mujer no muera más a manos de la violencia, y eso es lo que hacemos todas nosotras, todos los días”, destacó, por su parte, la directora de Hogar Ruth.

“ Es importante que las sobrevivientes sientan la seguridad y la tranquilidad de que pueden acudir al albergue con sus menores, de que allí sí van a tener un espacio de calidez ” Vilmarie Rivera Sierra, directora del Hogar Nueva Mujer

Retos al salir del ciclo

Al enumerar los retos que enfrentan las sobrevivientes, todas coincidieron en que las barreras son sistémicas. Una de ellas es la revictimización al buscar ayuda o que los procesos son muy largos, aumentando el trauma que ya están viviendo.

“(Escuchamos) las quejas constantes en relación a los sistemas (judicial, policiaco…), pero a veces el entorno o sus redes de apoyo no les ayudan para poder tomar esa decisión y sentirse seguras al momento de decir: ‘Ya estoy lista para salir’”, contó Rivera Sierra.

Asimismo, señaló que, tras el paso del huracán Fiona, en septiembre, se registró un aumento en la petición de servicios a los albergues, así como sucedió con los huracanes Irma y María, en 2017.

Mencionó que participantes que ya estaban ubicadas en diferentes viviendas retornaron a su albergue porque perdieron sus casas, equipos, trabajos y experimentaron mucha inestabilidad.

PUBLICIDAD

“Habíamos logrado ubicarlas en lugares seguros para que pudieran comenzar su vida hacia un proceso de autosuficiencia, y eso se vio detenido por la situación de Fiona y que, obviamente, son procesos que también utiliza la parte agresora para poder, de alguna forma, servir como ‘salvador o salvadora’. Creó, hasta cierto punto, una inestabilidad de decidir entre buscar un techo seguro para sus hijos e hijas o retornar a unas condiciones que no eran las adecuadas”, dijo.

Gloria Vázquez Meléndez, directora de Casa de la Bondad, explicó que las condiciones o perfiles de las sobrevivientes han cambiado a raíz de las catástrofes. (Alexis Cedeño)

Del mismo modo, Gloria Vázquez Meléndez, directora de Casa de la Bondad, explicó que las condiciones o perfiles de las sobrevivientes han cambiado a raíz de las catástrofes.

“Hemos visto que muchas de nuestras participantes presentan unas condiciones de salud mental, desde lo leve hasta lo severo, el uso de sustancias, y no por eso dejamos de atender la situación de violencia doméstica, sino que buscamos, dentro de nuestros mismos recursos, poder atender estas situaciones particulares”, indicó.

Compartió que muchos servicios se coordinan entre los albergues aliados para brindar servicios o el espacio que otro centro no tenga. Incluso, tienen acuerdos con hospitales para tratar la salud de las participantes, buscando siempre su bienestar físico y mental.

“Queremos que las mujeres tengan claro que se puede salir de una situación de violencia doméstica. Es un paso difícil. Pero, al fin y al cabo, lo importante es salvar la vida, y eso es lo que queremos. Hay muchas historias de éxito que podemos contar”, reiteró quien lleva dirigiendo Casa de la Bondad nueve años.

Además, Vázquez Meléndez aseguró que los albergues cuentan con todos los sistemas de seguridad para proteger la vida de esa sobreviviente.

PUBLICIDAD

“Aunque contamos con nuestros protocolos, cuando se contrata al personal, estos pasan por un periodo de adiestramiento porque estamos hablando de la vida de nuestras participantes. (...) En los albergues, nunca se ha visto que han matado a una mujer o una situación de peligro. Pero, ¿por qué? Porque partimos de la base de adiestrar y de tomar las medidas de seguridad necesarias porque, sobre nuestros hombros, hay vida”, reiteró.

“ Con una vida que yo transforme, es más que suficiente. Tengo que prevenir que una mujer no muera más a manos de la violencia, y eso es lo que hacemos todas todos los días de nuestra vida ” Lisdel Flores Barger, directora del Hogar Ruth

Trabajar sin fondos recurrentes

Otras barreras que han enfrentado los albergues para sobrevivientes de violencia de género son la falta de fondos recurrentes para tener la certeza de poder proveer todos los servicios. En las pasadas dos décadas, han cerrado cuatro albergues a pesar del aumento en la violencia.

“Ahora mismo, hay nueve, así que eso es un ejemplo de cómo ha mermado ese servicio por la falta de recursos económicos”, indicó Rivera Sierra, al insistir que el gobierno debe verles como un servicio esencial, ya que se trata de la vida o muerte de mujeres.

“Las directoras corremos todo el año con la agonía de saber qué va a pasar, y creo que eso es violento”, apuntó Flores Barger.

Mientras tanto, Coraly León Morales, directora de Casa Protegida Julia de Burgos, compartió lo complejo que es cada vez que publica una noticia de que una mujer fue asesinada. Lo primero que hacen es ver el nombre y pueblo de la víctima para conocer si era una participante.

“Una vida que se pierde, que nos arrebatan, es demasiado. Y la apuesta de los albergues es dejar de existir. Nosotras no queremos existir por siempre. Nosotras apostamos a poder transformar la sociedad y el sistema para que la violencia de género deje de ocurrir, pero lo que estamos viendo es un aumento. Para poder hacer respuesta sensible, estructurada y consistente, necesitábamos unos apoyos”, destacó.

PUBLICIDAD

Coraly León Morales, directora de Casa Protegida Julia de Burgos, compartió lo complejo que es cada vez que publica una noticia de que una mujer fue asesinada. (Alexis Cedeño)

En relación con la empleomanía en los albergues, destacó que son, en su mayoría, mujeres las que cuidan los espacios en los que sobrevivientes rehacen sus vidas.

“Son mujeres jefas de familia que también experimentan esa incertidumbre. Están haciendo un trabajo donde están poniendo su cuerpo, vida y energía emocional para acompañar y proteger a sobrevivientes. A veces, nos ponemos en riesgo nosotras mismas, asumiendo distintos casos de alta peligrosidad, y no tenemos una garantía donde podamos darles lo que se merecen”, sostuvo.

“(El gobierno) no mira desde la sensibilidad de entender que este servicio tiene que estar disponible y que las víctimas tienen que saberlo. Es insostenible que jueguen con los fondos de esa manera. Una de las cosas que nos ha unido es mirarnos desde la solidaridad y empatía entre nosotras mismas porque es muy duro. Tenemos un servicio que es 24 horas”, insistió Flores Barger.