El Departamento de la Familia ordenó una investigación contra un centro de cuidado prolongado para adultos mayores en Carolina luego que se reportara que un segundo residente del hogar falleció a causa del coronavirus.

El secretario de la Familia, Orlando López Belmonte, sostuvo que la División de Maltrato Institucional de la agencia estará a cargo de la pesquisa contra el establecimiento, en el cual se identificó un brote de COVID-19.

Al momento, 18 residentes entre los 52 y 89 años han resultado positivo al COVID-19 en la prueba diagnóstica, conocida como prueba molecular. Asimismo, cinco empleados también están contagiados. Otras tres personas -dos residentes y un empleado- han obtenido resultados positivos en la prueba de sangre que detecta anticuerpos del coronavirus. Los residentes contagiados han sido trasladados a un centro hospitalario para tratamiento, informó López Belmonte.

“Conforme han llegado los resultados de las pruebas moleculares realizadas en ambos hogares se han confirmado nuevos casos positivos a COVID-19 y un fallecimiento, por lo que hemos tomado medidas más agresivas para evitar el contagio de otros residentes y procurar servicios constantes a los residentes contagiados, no empece a que algunos no presentan síntomas. También he ordenado una investigación para determinar si ha habido negligencia por parte del operador del establecimiento en el manejo de los contagios”, indicó el secretario.

La semana pasada, un hombre de 61 años que residía en este centros -que no ha sido identificado por las autoridades- falleció a causa del COVID-19. Mientras, el sábado falleció una mujer que residía en el lugar, precisó Familia.

Se informó que mañana se repetirán las pruebas moleculares a los residentes y empleados que arrojaron resultados negativos la semana pasada. El centro alberga a 59 residentes -de los cuales 27 está bajo la custodia del Estado- y 38 empleados.

López Belmonte destacó que la División de Licenciamiento de Familia realiza una investigación junto al Departamento de Salud sobre cómo ocurrió el contagio de los residentes, de modo que se pueda controlar la transmisión y fijar responsabilidades. Actualmente, el gobierno no ha autorizado las visitas a los centros de cuido prolongado.

“Una vez finalizada esta investigación se tomarán las acciones correspondan, según dictan los protocolos y la ley. Advertimos a todos los establecimientos a cumplir fielmente con los protocolos de salud. El fallar en cumplir con las medias de seguridad expone a los residentes a consecuencias fatales. Conscientes de la vulnerabilidad de esta población y la severidad del virus desde el mes de abril se prohibieron las visitas en los centros y se promulgó el protocolo de manejo. Todos tenemos que evitar exponer a nuestros adultos mayores a este virus mortal”, apuntó el funcionario.

La epidemióloga Idania Rodríguez Ayuso sostuvo que la investigación se realiza “con diligencia y responsabilidad” y se trabaja en coordinación con el Elderly Task Force para reforzar las medidas de seguridad.

Solo el personal autorizado por el Departamento de la Familia puede entrar a la instalación y se coordinó ya la limpieza profunda del lugar, detalló el secretario. Asimismo, se coordinó para que el hogar reciba agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para su cisterna, pues se encuentra en una de las zonas bajo racionamiento debido al bajo nivel del lago Carraízo, para evitar que el personal del lugar salga a buscar agua.

“Se asignó un personal exclusivo para atender este establecimiento y se aseguraron los suplidos de sus necesidades para este periodo. La prioridad en este momento es la salud y seguridad de los residentes. Hemos ordenado al operador a comunicarle a todas las familias de los residentes del centro sobre las acciones tomadas y sobre el estado de salud de sus familiares. Sabemos el desasosiego que puede causar una situación como esta y queremos mantener a todos los familiares en constante comunicación con los residentes”, expresó López Belmonte.