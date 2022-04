Eduardo Cintrón pidió perdón y renunció a la alcaldía de Guayama hoy, viernes, poco antes de declararse culpable por corrupción en el tribunal federal.

En ese momento envió cartas de renuncias a todas las posiciones dentro del Partido Popular Democrático (PPD), así como a la Asociación de Alcaldes y a la Junta del CRIM y entonces hizo lo propio ante la alcaldía de Guayama.

Expresó que “fallé, cometí un grave error del cual me arrepiento profundamente! Quisiera darle para atrás al tiempo y no haber hecho nada impropio, pero sé que es imposible. Me aparté de los valores que me inculcaron mis padres, a quienes les pido perdón! Le he pedido perdón a Dios, quien en su inmensa misericordia me acompaña en este difícil proceso. Le pido perdón a mis hijos, a mis nietas, a mis hermanos, primos, sobrinos, cuñados, a mi suegra, en fin, a toda mi familia”.

PUBLICIDAD

PERDÓN GUAYAMA Me dediqué al servicio público Ayudé al prójimo y estuve para el que me necesitó en lo que estuvo a mi... Posted by Eduardo Cintrón on Friday, April 8, 2022

El presidente de la Legislatura Municipal de Guayama, Carlos M. Enchautegui Rivera, no contestó llamadas de este diario.

Mientras, la legisladora municipal de la mayoría popular, Francisca M. Pomales Suárez, lamentó la situación.

“Me da muchísima pena como ser humano. Pienso en su familia, en su mamá”, expresó.

“Como persona de la iglesia estaré orando por él y si se declaró culpable, ya él sabrá, porque no estábamos ahí”, añadió.

Mientras, el PPD informó que removió a Cintrón Suárez de las posiciones que ostentaba dentro de la colectividad, pero no entró en detalles sobre el proceso que tomará el organismo para llenar la vacante.

Por su parte, el representante por el Distrito 30 de Arroyo-Guayama-Salinas, Luis “Narmito” Ortiz Lugo, no descartó que busque aspirar a la poltrona municipal que ahora queda disponible.

“Estaremos en espera de que el PPD pueda abrir el proceso y ahí tomaremos la decisión de si aspirar o no”, dijo Ortiz Lujo a El Nuevo Día.

Sobre la salida de Cintrón Suárez en medio de un caso de corrupción, Ortiz Lugo declaró: “Me consterna y lamento profundamente la situación que enfrenta hoy el ahora exalcalde de Guayama Eduardo Cintrón Suárez. No obstante, aunque repudiamos cualquier acto ilegal, no deja de ser una situación muy triste y dolorosa para todos en el pueblo”.

“Siempre he combatido y combatiré la corrupción en todas sus modalidades. En eso no hay excepciones. Me unen estrechos lazos con el exalcalde y su familia y para ellos van mis oraciones en tan difícil proceso y esperemos que en esta semana mayor todos podamos reflexionar y aprender de lo ocurrido para q no se repita jamás”, añadió.

“A mis hermanos guayameses y a todos los buenos populares, pueden estar tranquilos de que me aseguraré que no se detenga la obra y el progreso en el Municipio de Guayama”, afirmó.