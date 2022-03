En momentos en que han trascendido informes periodísticos que dan cuenta de su posible renuncia en medio de investigaciones de las autoridades federales, el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, no contesta llamadas para abordar esa información de manera directa.

Desde el pasado viernes, Cintrón no responde llamadas ni mensajes de texto de este medio. El viernes, solo colgó en su página de Facebook un mensaje en el que negaba su dimisión, luego que trascendiera que el alcalde era investigado por los federales por supuestamente recibir dinero a cambio de la contratación de la empresa J.R. Asphalt Inc., cuyo presidente, Raymond Rodríguez Santos, está acusado por un esquema de corrupción.

“Desde temprano en la mañana, ha circulado en las redes y otros medios un rumor de que he renunciado como Alcalde de Guayama. Debo informar que dichos rumores, son falsos”, leía el mensaje.

Pero el alcalde, quien es miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), se mantiene ausente, incluso, de organismos a los que pertenece.

El presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), el alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, indicó, a preguntas de El Nuevo Día, que Cintrón, como miembro de ese cuerpo, no acude a las reuniones desde noviembre del año pasado.

“Él ha ido como hasta noviembre. En las últimas (reuniones), no ha ido, pero ha enviado un representante”, afirmó Colón Berlingeri.

Agregó que desconoce qué motiva la ausencia de Cintrón de las reuniones del CRIM.

“No tenemos conocimiento de las razones por las que no está asistiendo”, apuntó.

La Junta del CRIM está compuesta por los alcaldes de Orocovis, Guayama, Bayamón, Aibonito, Loíza, Naranjito, Juncos, Caguas y Canóvanas.

Entretanto, el presidente de la Asociación de Alcaldes y primer ejecutivo de Villalba, Luis Javier Hernández, dijo que habló con Cintrón la semana pasada, y este le dijo que no dimitiría.

“Lo llamé, como siempre he hecho cuando la prensa reseña una noticia positiva o negativa, para saber si la información es correcta y ayudarlo en el proceso”, contó.

“Él me planteó que no va a renunciar, que no está en su panorama, y si eso fuese a ocurrir, se comunicaría conmigo para que la Asociación lo asista, como siempre ha ocurrido”, agregó.