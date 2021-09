El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, hizo un llamado a los padres a que autoricen la participación de los estudiantes en la realización de pruebas aleatorias de COVID-19 en las escuelas como parte de los esfuerzos preventivos que lleva el Departamento de Salud.

“Algunas escuelas tienen retos, sobre todo en la permisología para llevar a cabo pruebas a los estudiantes”, afirmó Ramos Parés este domingo, en declaraciones a El Nuevo Día. El funcionario indicó que hay escuelas que ya obtuvieron el 100% de las autorizaciones, pero hay otras en las que apenas el 50% de los padres o encargados ha entregado el documento.

“El llamado es a que papá y mamá entreguen esta autorización en la escuela”, sostuvo. Ramos Parés aseguró que, entre los que han entregado el documento, han sido pocos los padres o encargados que no han autorizado que el estudiante participe en las pruebas aleatorias, aunque no precisó una cifra. Indicó, además, que la mayoría de esos casos son “excepcionales” y que responden a condiciones médicas que dificultan la participación del alumno. El secretario calificó como buena la respuesta de muchos padres, pero apeló a la responsabilidad en cuanto a aquellos que no han entregado el permiso.

PUBLICIDAD

“Hasta ahora creo que todo el mundo está esperando que esto ocurra (las pruebas aleatorias), estar seguro de que estamos bien y que el COVID-19 no ha llegado a las escuelas”, manifestó.

Este llamado a los padres surge en momentos en que, si bien se observa una baja en las tasas de positividad del COVID-19 en el archipiélago, el descenso no está ocurriendo aún entre los menores de 0 y 9 años.

“La bajada general comenzó hace 20 días. La excepción es el grupo de edad 0-9 que se mantienen constante”, apuntó el bioestadístico Rafael Irizarry, de la Coalición Científica, en expresiones a este medio. Hasta la fecha, no existe una autorización de vacuna contra el COVID-19 para dicho grupo de edad.

El permiso de los padres es uno de los criterios que está utilizando Salud para hacer pruebas aleatorias de COVID-19 en las escuelas, precisó la principal oficial de Epidemiología de la agencia, la doctora Melissa Marzán Rodríguez.

Durante la fase piloto en las pasadas dos semanas (el periodo del 18 de agosto al 3 de septiembre de 2021), Salud ha visitado dos escuelas públicas y 35 privadas, en San Juan, Maunabo, Ponce, Quebradillas, Guaynabo, Canóvanas, Hatillo, Carolina, Fajardo, Cabo Rojo, Isabela, Coamo.

El resto de los criterios son la matrícula de estudiantes y plantilla de personal docente y no docente actualizada en el BioPortal, el número de estudiantes identificados en el BioPortal como casos o contactos en los últimos diez días, y si se trata de áreas con alta nivel de transmisión comunitaria.

PUBLICIDAD

De un total de 5,469 pruebas de antígenos realizadas, nueve arrojaron un resultado positivo, todos en planteles privados. Marzán Rodríguez indicó que las personas con pruebas positivas (estudiantes, maestros o miembros del personal escolar) se refirieron para evaluación y prueba molecular diagnóstica para COVID-19.

“Aún vemos un poco de incertidumbre y desinformación en el uso de pruebas y conceptos relacionados al periodo de incubación, infección, aislamiento y cuarentena. El apoyo de las autoridades en salud y del personal académico es uno de gran valor”, manifestó la doctora a este medio. “Ellos conocen su comunidad escolar y brindan confianza a los estudiantes en el proceso. Las instituciones visitadas han estado a gusto con el proceso y muy agradecidos con el personal tan bien preparado y atentos con los estudiantes”, sostuvo.

Desde que comenzaron las clases presenciales este semestre escolar se han reportado al menos 278 casos de COVID-19 entre estudiantes y 97 entre empleados y contratistas de 216 escuelas públicas del país. Hasta la fecha, 64 salones o áreas de trabajo han tenido que ser cerradas por esta situación, “como medidas preventivas o recomendación de epidemiólogos”, señaló Educación. Ramos Parés reiteró que, hasta el momento, ninguna de estas situaciones a implicado una declaración de brote al interior de los planteles ni se ha determinado que algún contagio ocurrió dentro de una escuela.

Por otro lado, en cuanto al panorama del COVID-19 en el archipiélago, el doctor Irizarry explicó que, en los repuntes pasados, las hospitalizaciones comenzaron a bajar de una a dos semanas después que los casos, “y así parece ser otra vez en este repunte, pues comenzaron a bajar hace como una semana”.

PUBLICIDAD

“En repuntes pasados las muertes comenzaron a bajar entre dos y tres semanas luego de los casos. De seguir este patrón, debemos empezar el comienzo de la bajada en muertes esta semana”, previó.