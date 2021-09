El líder viequense Ismael Guadalupe resultó contagiado con COVID-19 en junio pasado uniéndose así a los 61 casos confirmados con el virus en Vieques.

Guadalupe aún se recupera del contagio con el novel coronavirus, el que le hizo hasta perder la memoria, relató a El Nuevo Día. Pero denunció que en la Isla Nena, a su juicio, son laxas las medidas para evitar los contagios.

“El COVID no es una matita que se siembra. No nace en el terreno y llega a Vieques o por avión o por lancha, pero en Vieques no lo han podido trabajar. El COVID está terrible. Está quedándose con Vieques”, dijo Guadalupe, de 77 años y quien tiene padecimientos cardíacos y es paciente trasplantado de los riñones.

De acuerdo con las estadísticas oficiales del Departamento de Salud, desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado se han registrado en Vieques 61 casos confirmados del COVID-19. Los primeros casos se registraron en julio del 2020. Vieques y Culebra estuvieron cerradas para los visitantes por meses como medida cautelar para evitar la propagación del coronavirus.

Aunque la cifra de personas contagiadas en Vieques luce baja, solo basta con observar la incidencia de casos que es de 47.7 casos confirmados por cada 100,000 habitantes.

Solo la semana pasada, se registraron 4 casos confirmados, según el Departamento de Salud.

Tanto Vieques como Culebra abrieron sus puertas al turismo -nacional e internacional- este año aunque de forma limitada. Sin embargo, los alcaldes y los residentes de ambas islas municipio han denunciado que ambas islas nunca estuvieron cerradas para quienes llegaran por vía aérea.

Ahora, se puede visitar Vieques y Culebra por lancha y por avión.

Guadalupe dijo que son bastantes los turistas que visitan Vieques. Contó que recientemente viajó en lancha y de 54 pasajeros, solo 14 eran viequenses.

“Se quedan en Airbnb. En Vieques no han cerrado esos hospedajes”, afirmó.

La esposa de Guadalupe, Norma Torres, dijo que los protocolos antes de abordar las lanchas que transportan a viequeses y culebrenses no son los mejores para evitar los contagios con COVID-19.

“Hemos observado una falta de protocolo en los viajes. En la lancha no hay distanciamiento social, los turistas entran a diestra y siniestra. Creo que si Ismael no hubiese estado vacunado, se nos hubiera muerto. Entendemos que la vacuna, en cierta medida, le ayudó”, dijo Torres.

Guadalupe debió usar el transporte marítimo para llegar el 15 de junio a un hospital de Fajardo donde fue diagnosticado con COVID-19. Permaneció hospitalizado por un mes porque luego de haber sido dado de alta, al cabo de dos semanas internado, debió regresar a causa de una infección.

“A él le empezó con una debilidad bien grande. Permanecía acostado y solo se levantaba para ir al baño”, sostuvo Torres y recordó que al momento de ser diagnosticado también lo hallaron positivo a micoplasma.

“Ismael tuvo la suerte que para esa época (cuando fue hospitalizado) la cantidad de pacientes no era tanta como ahora. Casi no habían hospitalizados”, agregó.

Ahora, Guadalupe se recupera lentamente, pero permanece en la isla grande en el hogar de uno de sus dos hijos.

“La memoria la estoy recuperando poco a poco. Sigo débil. Estoy tan débil que no tengo fuerza para nada”, dijo Guadalupe.