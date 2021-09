Washington D. C.– La mayoría demócrata del Comité de Recursos Naturales advirtió hoy que quiere avanzar una versión disminuida de la legislación que indemnizaría a los residentes de Vieques por los daños causados por las maniobras militares estadounidenses para evitar un problema de jurisdicción que frene la propuesta.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, propuso sin éxito enmendar el lenguaje -que ha sido incorporado a la agenda del Comité de Recursos Naturales dentro del proyecto de reconciliación presupuestaria de la Cámara de Representantes-, para que el proceso de indemnización quede en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, no en el Departamento del Interior.

Bajo los proyectos de ley originales de la comisionada González y la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York) en favor de compensar a los viequenses y al gobierno de Vieques por los entrenamientos de la Marina de Guerra de Estados Unidos, la indemnización sería pagada por un fondo de compensación del Departamento de Justicia.

Pero, tanto Velázquez como el también boricua Darren Soto (Florida) y el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona) indicaron que para poder avanzar la medida en el Senado y cumplir con las reglas de un proyecto de reconciliación presupuestaria, colocan el proceso de indemnización en manos de un comisionado especial del Departamento del Interior, una dependencia bajo la jurisdicción de su comisión.

“Me niego a ir hacia atrás luego del progreso que se ha alcanzado...Este es el tren que sale de la estación”, dijo Velázquez, quien en momentos en que los republicanos se oponen al proyecto de reconciliación presupuestaria, exhortó a la comisionada González a trabajar con la mayoría demócrata.

A la comisionada González le preocupa que, de todos modos, la medida se enfrente a complicaciones porque la legislación asigna $300 millones a la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento del Interior para compensar a los viequenses, pese a que Puerto Rico no está bajo la jurisdicción de esa dependencia. “El Departamento de Justicia tiene la capacidad y la autoridad legal”, afirmó la comisionada, quien es parte de la minoría republicana.

González criticó que se limite a $300 millones el fondo de compensación que manejaría el comisionado especial. Dijo que su proyecto no establece un límite y el de Velázquez recomienda una asignación de $1,000 millones. También objetó que no se precise como decidir la indemnización y no se obligue a asignar fondos para un centro de trauma en Vieques .

“Nuestros proyectos de ley proponen que la compensación provenga del Fondo de Liquidaciones del Gobierno a medida que se adjudiquen las reclamaciones. Esto tiene la ventaja de que no se asigna ‘dinero nuevo’: proviene de una fuente existente y solo se obliga a medida que avanzan las reclamaciones”, dijo González, quien describió el lenguaje demócrata como una versión “aguada” de su medida.

Grijalva, por su parte, sostuvo que ha tenido que redactar el proyecto de ley a base de una cantidad limitada de dinero asignada por el liderato demóçrata - unos $30,000 millones-, al Comité de Recursos Naturales como parte del proyecto de reconciliación presupuestaria, que alcanzaría los $3.5 billones (trillones en inglés).

Según fuentes, los demócratas quieren tratar de aumentar el fondo de indemnización para Vieques en el Senado, donde se puede decidir el contenido final del proyecto de reconciliación presupuestaria.

El líder de la minoría republicana en el Comité, Bruce Westerman (Arkansas), apoyó la enmienda de González, la cual consideró solo hace un cambio técnico. Pero, al mismo tiempo reconoció que la enmienda puede sacar la legislación de la jurisdicción del Comité de Recursos Naturales.

La mayoría demócrata del Comité de Recursos Naturales también ha incorporado en el proyecto de reconciliación presupuestaria lenguaje de una medida de la comisionada González que persigue que el Departamento del Interior estudie la viabilidad de establecer turbinas eólicas en aguas de jurisdicción exclusiva federal en los territorios, incluso Puerto Rico.

Pero, se opuso a otra enmienda de González que permitiría que una vez se determine si los recursos eólicos son viables, el Departamento del Interior inicie un proceso para subastar los derechos de arrendamiento, por medio de los cuales el 37.5% de los ingresos se destinarán al territorio para mitigación ambiental y el 12.5% se reservará para la protección de los arrecifes de coral.

Aunque esa legislación ha sido aprobada antes en la Cámara de Representantes, los demócratas, según fuentes, no quieren crear derechos que no tienen los estados que están en el Golfo de México.

Pese a que los demócratas derrotaron enmiendas republicanas que consideran buscaban dañar la legislación, la votación final del proyecto quedó aplazada para el 9 de septiembre.

Los demócratas tienen una mayoría más frágil en el Senado (50-50, con el potencial voto decisivo de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris) que en la Cámara baja (220-212, con tres vacantes).

Por ello, el control del debate sobre el proyecto de reconciliación presupuestaria puede estar principalmente en manos de los demócratas del Senado, donde el conservador Joe Manchin (Virginia Occidental) ya ha objetado el costo de $3.5 billones.

Los liberales demócratas de la Cámara de Representantes, sin embargo, han advertido que no votarán por el proyecto de inversión en infraestructura aprobado en el Senado hasta que esa cámara legislativa apruebe la medida de reconciliación presupuestaria que incluye iniciativas sociales como pre kínder universal, fondos para centros de cuidos,matrícula gratuita en colegios universitarios de la comunidad y para combatir el cambio climático.