Aunque no se exigirá el uso de mascarillas ni la vacunación contra el COVID-19 para el estudiando de las escuelas públicas, el Departamento de Educación mantendrá unas guías básicas para prevenir el contagio por el virus, incluida la realización de pruebas de cernimiento, indicó la principal oficial médico del Departamento de Salud, Iris Cardona.

“Con relación al nuevo año escolar, el Departamento (de Salud) tuvo la previsión de reunirse. Se revisaron las guías de prevención de enfermedades y se habló de este ejercicio, ya no tan seguidamente porque se acabó la emergencia de salud pública. Pero hay unos planes de cernimiento en las pruebas de COVID y también hay unas guías”, sostuvo la funcionaria.

“Es otra estrategia menos frecuente, en escuelas escogidas”, agregó.

Durante la emergencia del COVID-19 -decretada en 2020-, el Departamento de Salud llegó a realizar pruebas de cernimiento semanalmente en las escuelas en Puerto Rico para detectar el virus en la población estudiantil y evitar brotes. Esa estrategia iba dirigida, específicamente, a identificar casos asintomáticos y evitar la transmisión.

PUBLICIDAD

Las guías, dijo Cardona, estarán dirigidas -mayormente- a reforzar las medidas esenciales para evitar el contagio, como promover el lavado de manos y el distanciamiento físico.

“Las medidas de prevención establecidas, que ya todos conocemos, las alternativas no médicas siguen teniendo vigencia. Aquí, ya no se trata de obligar a las personas, sino que sepamos cómo se maneja un posible caso, qué se hace con él y, lo más importante, reconocer que los niños enfermos deben tener atención y no ir a la escuela”, señaló la principal oficial médico del Departamento de Salud. Las guías deben publicar esta semana, mientras que las clases comienzan el 16 de agosto.

La tasa de positividad de COVID-19 en la isla se colocó este martes en 24.1%, según reportes de Salud. Además, la agencia informó 75 casos confirmados, 618 casos probables y seis muertes provocadas por el virus.