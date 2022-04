Debido al alza en los contagios de COVID-19 en la comunidad escolar, muchos planteles ya no estarán aceptando resultados de pruebas diagnósticas caseras, si no que solo permitirán los de pruebas diagnósticas moleculares (PCR) para asegurar la certeza de los resultados.

Así lo anunció Estrella Baerga, presidenta de la Asociación de Educación Privada (AEP), quien resaltó que urge la cooperación de los padres para que las escuelas puedan terminar con normalidad el semestre escolar.

“Las pruebas caseras sirvieron su propósito, pero nadie controla esa prueba y pueden haber falsos negativos. Si luego un caso así fue a la escuela, aunque sea una hora, puso en riesgo a sus compañeros de clase”, indicó.

Wanda Torres, directora ejecutiva de la AEP, advirtió que ahora más que nunca urge seguir al pie de la letra los protocolos para la prevención de contagios en las escuelas ya que los días libres por la festividad de Semana Santa pudieron haber provocado contagios que aún no se han visto reflejados.

“En Semana Santa muchos niños estuvieron “all over” y pudieron haber contraído el virus, algunos sin síntomas. Por eso, aunque sea algún síntoma sencillo, es importante que no los traigan a las escuelas (hasta no descartar que no están contagiados)”, dijo.

La Guía para la Prevención de COVID-19 en las Instituciones Educativas K-12 enfatiza que menores enfermos no deben ir a su escuela y deben realizarse la prueba del virus.

Madeline Carrión, expresidenta de la AEP y directora académica de la Academia Cristo de los Milagros, en Caguas, resaltó que mantener las escuelas libres de contagios es “un trabajo en equipo de hogares y escuelas”.

Además de usar mascarillas en toda área escolar (interior y exterior), las educadoras recomendaron que en actividades que reúnan grandes grupos de personas, como graduaciones y senior proms, se pidan pruebas, se tomen medidas de distanciamiento y se limiten los aforos.

“A muchas de estas actividades van abuelitos y hay que protegerlos. Vamos, con precaución a disfrutar del fin de año escolar”, dijo Torres.