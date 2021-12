El alcalde de Cabo Rojo, el novoprogresista Jorge “Jorgito” Morales Wiscovitch, aseguró en la noche de hoy, jueves, que no renunciará a su cargo.

“No tengo por qué”, se limitó a decir el primer ejecutivo municipal en una llamada telefónica.

Según el funcionario, el rumor de su renuncia fue un “malentendido” que surgió al convocar a la Legislatura Municipal a una sesión extraordinaria para esta noche y que el cuerpo decidiera, entre otros asuntos, tocar el tema de la nueva vicealcaldesa.

No obstante, Morales Wiscovitch indicó que Ivette Rodríguez funge como vicealcaldesa del Municipio desde el pasado primero de junio.

“Lo de la vicealcaldesa, la Legislatura quiso verlo, aunque no tenía por qué. Es que trabajamos como cuerpos hermanos. Ella, realmente, lleva en el puesto desde el pasado primero de julio, si la memoria no me falla. Lleva tres, cuatro, cinco meses en el puesto”, mencionó.

Morales Wiscovitch resaltó que convocó la sesión extraordinaria para dos asuntos, entre ellos eliminar un requisito para que más comerciantes pudieran beneficiarse de fondos de mitigación por la pandemia de COVID-19 de $1,500.

“Ese (la discusión sobre Rodríguez) no fue el propósito de la asamblea extraordinaria”, apuntó.

Tras salir a la luz pública la convocatoria, el exgobernador popular Aníbal Acevedo Vilá mencionó que la movida era “muy similar” a la ocurrida la semana pasada en Cataño, cuando Félix “el Cano” Delgado Montalvo renunció a su escaño.

Delgado Montalvo dimitió como alcalde el pasado martes luego que el día anterior la Fiscalía federal aceptara un acuerdo para declararse culpable por un cargo por conspiración para recibir sobornos, comisiones ilegales (kickbacks) y conspiración.

A horas de que trascendiera la renuncia, la Legislatura Municipal de Cataño confirmó a Gabriel Sicardó Ocasio como vicealcalde.

Posteriormente, el presidente del cuerpo legislativo municipal, Jorge Malavé, informó que Sicardó Ocasio fungiría como alcalde interino de Cataño tras recibir la carta de renuncia de Delgado, quien culminó sus funciones a las 11:59 p.m. del martes.