El FBI arresta al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, por corrupción pública

Carolina - El Negociado federal de Investigaciones (FBI, en inglés) ejecutó esta madrugada dos nuevos arrestos por corrupción pública entre los que se encuentra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, supo El Nuevo Día.

El arresto de Pérez se realizó en su residencia en Guaynabo, informaron fuentes de este medio.

La portavoz del FBI en Puerto Rico, Limary Cruz Rubio, confirmó los arrestos y adelantó que habrá conferencia de prensa a las 11:00 a.m. para ampliar los detalles.

“El FBI confirma que esta mañana se ejecutaron dos órdenes de arresto, una de las cuales es contra el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez”, dijo Cruz Rubio.

Este periódico llamó varias veces a la oficial de prensa de Pérez, Betsy Rivera, y al secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, pero las llamadas no fueron contestadas.

PUBLICIDAD

Pérez, quien tomó la poltrona municipal de Guaynabo tras la renuncia de Héctor O’neill, es, además, el presidente de la Federación de Alcaldes, que agrupa a todos los afiliados al PNP.

Mientras, el segundo arrestado fue Radamés Benítez, quien se desempeña como ayudante especial del alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz.

“Me coge de sorpresa, mucho dolor, no tengo palabras. Me acabo de encontrar con esto.... Duro. Difícil”, dijo el alcalde en entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Agentes federales en la urbanización Los Altos del Escorial, en Carolina. (Alex Figueroa Cancel)

El Nuevo Día supo que la operación está relacionada con los documentos que se desellaron ayer sobre el acuerdo de culpabilidad por corrupción de los contratistas Oscar Santamaría y Raymond Rodríguez.

Santamaría era presidente de Waste Collection, mientras que Villegas-Vargas y Rodríguez eran dueños de JR Asphalt Inc.. Ambas compañías están implicadas en un esquema de corrupción gubernamental, sobornos y kickbacks (o comisiones ilegales) que tenía como pieza fundamental al exalcalde de Cataño Félix “el cano” Delgado Montalvo.

Tanto el exfuncionario como los contratistas se declararon culpables por los cargos imputados en su contra.

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal por este caso no solo iba contra Delgado Montalvo, sino contra otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection.