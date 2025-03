La empleada federal dijo a The New York Times que fue despedida el viernes, poco después de que, en su calidad de experta en evaluar las medidas de perdón dentro de la fiscalía, negara a Gibson el permiso de armas, que había sido solicitado por la oficina del fiscal general Todd Blanche, nombrado por Trump.

A partir del próximo lunes, 17 de marzo, la periodista será la anfitriona del programa radial “Pega’os en la mañana”, que transmite por Radio Isla (1320 AM) de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., luego de que su esposo, el también periodista Julio Rivera Saniel, no pudiera continuar laborando en el espacio mañanero.