La empleada federal dijo a The New York Times que fue despedida el viernes, poco después de que, en su calidad de experta en evaluar las medidas de perdón dentro de la fiscalía, negara a Gibson el permiso de armas, que había sido solicitado por la oficina del fiscal general Todd Blanche, nombrado por Trump.

Su relato fue corroborado por dos fuentes que no quisieron dar su nombre por temor a represalias, mientras que una fuente del Departamento de Justicia dijo que su despido no tiene que ver con ese caso, aunque no negó la controversia sobre Gibson.