El calor extremo ha sofocado a Puerto Rico desde finales de abril y, si bien sus efectos físicos son quizás más evidentes, las altas temperaturas también pueden impactar la salud mental, según estudios y expertos.

Por ejemplo, la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) recibió, en mayo, 112 llamadas en las cuales las personas identificaron directamente la temperatura como un estresor, indicó ayer su coordinadora, la doctora Monserrate Allende.

En total, la Línea PAS recibió más de 32,000 llamadas, un incremento significativo comparado con el número usual, que ronda entre 14,000 y 20,000. “Puede ser que, de las 32,209 llamadas, personas llamaron por otra situación y no identificaron como estresor las temperaturas altas, pero estaban ahí sutilmente envueltas”, señaló Allende.

Desde el pasado 30 de abril, Puerto Rico atraviesa un episodio de calor extremo, que está a punto de rebasar el período más extenso documentado científicamente. Ayer, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió un aviso de calor para 27 pueblos que habrían experimentado índices en o por encima de 112 grados Fahrenheit.

PUBLICIDAD

Estudios internacionales han encontrado vínculos entre el calor extremo y varios problemas de salud mental, como la fatiga mental, la agresión y el suicidio. Un estudio, publicado el año pasado en la revista académica JAMA Psychiatry, concluyó que los días con temperaturas más altas de lo normal en Estados Unidos estaban asociados con un aumento en visitas a las salas de emergencias por condiciones de salud mental.

Las personas que trabajan al aire libre figuran entre los grupos en más riesgo por las temperaturas altas. (Nahira Montcourt)

Puerto Rico, sin embargo, carece de estudios sobre el calor y la salud mental, según el doctor Pablo Méndez Lázaro, de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad Puerto Rico (UPR).

“La falta de evidencia no deberíamos considerarla como que el problema no existe”, expresó Méndez Lázaro. “La falta de evidencia es que no se ha estudiado y no se ha visibilizado el problema entre el calor y la salud mental”, agregó el también integrante del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

Según la licenciada Marta Rivera Plaza, directora ejecutiva del sistema de salud mental San Juan Capestrano, durante los pasados años el hospital ha registrado un alza de referidos cuando aumentan las temperaturas.

“Los veranos, en el pasado, tendían a ser meses más bajitos de censo en el hospital”, indicó Rivera Plaza. “En los últimos años, hemos estado viendo que ha aumentado el censo en junio y julio”.

¿Cómo afecta?

El malestar que produce el calor puede impactar el estado de ánimo y la productividad, indicó Allende.

“Cuando no estamos cómodos, nuestro desempeño no es el mejor”, añadió. “Se afecta nuestra salud mental porque, durante esta ola de calor, se manifiesta el estrés en nosotros. Y si ya la persona tiene condiciones de salud mental, es una persona que está vulnerable a un estrés adicional generado por las altas temperaturas”.

PUBLICIDAD

Asimismo, el calor extremo puede afectar la calidad del sueño, que está vinculado a varias condiciones de salud mental, como la ansiedad, la depresión y la angustia, entre otras, explicó Méndez Lázaro.

Rivera Plaza indicó, por su parte, que el calor extremo puede exacerbar los síntomas de la ansiedad y traer recuerdos del huracán María, que devastó la isla en 2017. “Hay personas que les trae una ansiedad de que las aguas se calentaron y viene un huracán”, dijo.

Las temperaturas extremas también pueden provocar ansiedad ecológica, o angustia por el cambio climático, señaló la doctora Migna Rivera, directora del Programa Graduado de Consejería Psicológica en la Universidad Albizu.

Además, la deshidratación provocada por el calor, añadió Rivera, puede impactar a las personas con condiciones mentales. “Dejan de tomar agua, y una de las recomendaciones que se hacen, precisamente, es ingerir agua, líquido”, abundó.

¿Quiénes son vulnerables?

El calor afecta a toda la población, “pero no a todos por igual”, señaló Rivera Plaza.

Las poblaciones más vulnerables al calor extremo incluyen a los adultos mayores de 65 años, personas con condiciones existentes y aquellas que no tienen acceso a un aire acondicionado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Las temperaturas tienen un efecto complejo en la salud mental y hay sectores de la población, como aquellas personas con menor poder adquisitivo, que están en más riesgo que otras, indicó, entretanto, el profesor Eduardo Lugo Hernández, del Departamento de Psicología del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la UPR.

PUBLICIDAD

“Hay muchas personas que no tienen los medios económicos para poder tener un aire acondicionado para mitigar esta onda de calor”, señaló Lugo Hernández.

Las personas que trabajan al aire libre y aquellas sin hogar también se encuentran entre los grupos en más riesgo por las temperaturas altas.

De hecho, el director ejecutivo de la organización sin fines de lucro La Fondita de Jesús, Josué Maysonet, dijo que el actual episodio de calor extremo ha sido “un detonante” para los participantes que padecen de una condición de salud mental, e indicó que han experimentado un alza en los servicios de salud mental y física que ofrece la entidad.

“Ha agravado más esa condición de salud”, dijo Maysonet. “Se ponen agresivos, se desesperan”.

No hay política pública

A raíz del cambio climático, el calor extremo será más intenso y más frecuente en el futuro, advirtió Méndez Lázaro.

Empero, el pasado miércoles, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, admitió que queda en manos de la ciudadanía protegerse de los efectos adversos y descartó medidas desde un nivel colectivo. Expertos, sin embargo, aseguran que urge tomar acción, a nivel de política pública, para atender el problema.

En cuanto a un protocolo específico para el manejo de casos en eventos de temperaturas extremas, Allende sostuvo que “estamos iniciando”, pues se trata de un nuevo suceso que “nunca se había vivido en Puerto Rico”.

“Nosotros trabajamos con estas personas los primeros auxilios psicológicos y les damos las herramientas para el manejo de emociones”, explicó Allende. “Identificamos, estabilizamos y, si se requiere, hacemos los referidos adecuados, ya sea psicológico o psiquiátrico”.

PUBLICIDAD

Las temperaturas tienen un efecto complejo en la salud mental y hay sectores de la población, como aquellas personas con menor poder adquisitivo, que están en más riesgo que otras. (Nahira Montcourt)

Méndez Lázaro indicó que, para atender el problema del calor extremo, las agencias gubernamentales deben desarrollar protocolos para saber qué hacer una vez el SNM levante la alerta.

“Cuando tenemos un aviso de calor extremo, no tenemos un protocolo”, sostuvo Méndez Lázaro. “La gente está improvisando para responder al episodio y todas las agencias están haciendo igual. Entonces, la pregunta es: ¿qué tipo de protocolo tenemos ‘in place’ que nos ayude a nosotros responder de manera eficaz y organizada y estructurada a los episodios de calor?”.

Lugo Hernández, quien lleva a cabo un estudio sobre el efecto del servicio eléctrico en la salud emocional, indicó que Puerto Rico, además, debe atender el problema del cambio climático. Señaló que usar aires acondicionados para buscar alivio del calor contribuye a la crisis climática, pues incrementa la quema de combustibles fósiles.

“Esto es como un ciclo vicioso”, sentenció. “Si consumimos más, evidentemente, estamos fomentando más el uso de combustibles fósiles y, entonces, estamos afectando negativamente lo que es la crisis climática”, expuso.

Lugo Hernández, además, hizo hincapié en la necesidad de “buscar maneras en que nuestras comunidades puedan tener recursos para poder lidiar no solamente con las ondas de calor, sino también con las otras manifestaciones de la crisis climática”.

“Tenemos que empezar a ver, particularmente en comunidades de alto nivel de pobreza, cuáles son las infraestructuras críticas que necesitan nuestras comunidades para poder mitigar el efecto que tiene en la gente y en las comunidades las diferentes manifestaciones de la crisis climática”, abundó.

PUBLICIDAD

/

Rivera enfatizó, por su parte, en la importancia de tomar acciones colectivas que han hecho otros países, como la creación de espacios de refrescamiento donde las personas puedan bajar las temperaturas del cuerpo.

“Eso requiere una perspectiva y lleva una infraestructura que debe haber un compromiso del gobierno en trabajar con esto”, dijo Rivera, pasada presidenta de la de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. “¿Y por qué hablo del compromiso? Porque estábamos hablando hace más de una década, dos décadas, de que esto iba a ocurrir, de que el planeta se iba a calentar y que íbamos a sentir estas olas extremas de calor”.

Si usted o alguien que usted conoce atraviesa una emergencia de salud mental, puede comunicarse con la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al 9-8-8. La Línea PAS está disponible las 24 horas del día, durante los 365 días del año.