En busca de impactar la desigualdad que arropa al país, la exgobernadora Sila M. Calderón anunció que el Centro para Puerto Rico enfocará, a partir del próximo año, sus ofrecimientos y servicios –incluida la atención a la violencia de género– hacia las comunidades especiales, iniciativa emblemática de la administración de Calderón.

“Vamos a regresar a lo que es nuestra razón de ser –por lo menos la mía–, a nuestras raíces y nuestros propósitos fundamentales”, expresó la exgobernadora este martes, en conferencia de prensa, desde la sede de la Fundación Sila M. Calderón, en Río Piedras.

La determinación del Centro para Puerto Rico –el brazo operacional de la fundación– se da en el marco de su aniversario 15, a celebrarse el próximo año. Al presente, el número de comunidades especiales alrededor del país asciende a 742.

La exgobernadora detalló que la iniciativa se enfocará en cuatro programas, delineados en grupos focales: capacitación en autogestión y liderato comunitario para jóvenes; extensión de servicios a las víctimas de violencia de género; adiestramiento empresarial a los dueños de pequeños negocios; y educación y apoyo a líderes de comunidades que carecen de juntas u organizaciones formales.

“Iremos poco a poco, nos tomará varios años”, reconoció Calderón, quien espera que el impacto a las comunidades especiales comience entre marzo y abril. Al momento, no han determinado cuáles serás los municipios de prioridad, pero la exgobernadora adelantó que espera que se llegue primero a aquellos con niveles de pobreza más altos.

Entre 2014 y 2023, más de 3,500 participantes en los 78 municipios se han beneficiado de los programas que ofrece el Centro para Puerto Rico, según Luis Gautier Lloveras, presidente de la institución.

Las comunidades especiales

La Ley Núm. 1 de 2001 creó el Programa de Comunidades Especiales, estatuto que buscaba promover “el principio de la autogestión y apoderamiento comunitario”.

Ángel Colón, líder comunitario de Daguao en Naguabo, aseguró que este barrio –con más de 2,000 residentes– ha logrado levantarse desde que se convirtió en una comunidad especial. Señaló, por otro lado, que intereses políticos han intentado detener el avance de la comunidad, pero no lo han logrado.

“Hemos convertido esa comunidad en un proyecto modelo de Puerto Rico, un proyecto resiliente, con placas solares, cisternas de agua, trabajadora social, centro de comunicación satelital, banco de alimentos. En fin, nosotros hemos convertido a Daguao en la metrópolis de Naguabo. Venimos de una comunidad que se superó”, compartió.

Por su parte, Modesta Irizarry, líder comunitaria en Loíza, resaltó el impacto positivo del Programa de Comunidades Especiales. Sin embargo, sostuvo que hay muchos sectores que “están pasando por situaciones bien difíciles desde que ocurrió el huracán María”.

“Hay gente que se cree que lo que exige el pueblo no vale nada, porque los grandes intereses están allá arriba. Hoy queremos enviar un mensaje como líderes comunitarios que somos, que hay que aprender a escuchar al pueblo. Si usted como gobernador o como líder de agencia quiere tener éxito, aprenda a escuchar al pueblo, aprenda a escuchar a los líderes”, puntualizó Irizarry.

Calderón, quien recordó que los primeros tres años del Centro para Puerto Rico se dedicaron a asistir a las comunidades especiales, indicó que no se impactarán las 742 áreas designadas por la falta de recursos. De momento, no ofreció un estimado de cuántas esperan asistir.

Por otro lado, mencionó que los líderes y lideresas enumeraron –en los grupos focales– una serie de necesidades que urge que el Gobierno atienda, como problemas de inundaciones, servicios de agua y luz, y hogares con toldos azules. Comentó que esperará a que culminen las festividades de la época navideña para comunicarse con diferentes jefes de agencia.

“La pobreza en este país no se ve. Tú vas por el expreso y tú no ves la pobreza, tú caminas por las calles, y tú no ves la pobreza”, acotó la exgobernadora. “Hay que ver el Puerto Rico escondido, hay un Puerto Rico escondido, inmenso, que no se ve, que tiene que aprender a hablar, a hablar alto y hacerse escuchar. Porque, mientras se mantengan en silencio, nadie va a saber que existen, y vamos a eso”.