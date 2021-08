El Centro de Control Energético, que opera LUMA Energy en Monacillos, continuará implementando apagones selectivos durante esta semana, debido a que tres unidades de centrales generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) están fuera de servicio, en el momento de mayor consumo de energía eléctrica por el patrón de altas temperaturas.

Dos unidades en la Central Aguirre (Salinas) y una en la Central Costa Sur (Guayanilla) se encuentran fuera de servicio, ya sea por fallas o mantenimiento coordinado, confirmó la AEE mediante comunicado de prensa circulado ayer. Esto ha provocado una deficiencia de aproximadamente 1,300 megavatios por hora (MWh), según una fuente de la AEE.

Al tiempo en que hay déficit de generación, la demanda de energía eléctrica se encuentra en una de las cifras más altas históricamente, según el empleado de generación, Jorge Bracero, quien trabaja como operador auxiliar en la Central de San Juan. Tan reciente como en la noche del domingo, la demanda alcanzó los 3,150MWh, informó Bracero.

Según el informe mensual de agosto de 2020, la demanda pico por hora más alta para ese mes del año pasado fue de 2,945MWh.

Este diario le solicitó a LUMA Energy información para conocer la demanda pico en los últimos tres meses desde que tomaron control de las operaciones de energía eléctrica, pero la empresa no proveyó los datos al cierre de edición.

La AEE confirmó, por su parte, que “debido a fallas en varias de las unidades de las centrales generatrices se prevé una limitación de generación para los próximos días”.

“Es una semana bien difícil. Van a hacer más relevos de carga o apagones”, comunicó una fuente con conocimiento de la AEE. Estos “relevos” típicamente se hacen cuando la demanda de energía es demasiado alta para la capacidad de generación de un momento determinado. Entonces, se coordinan, desde Monacillos, apagones de aproximadamente una a dos horas en bloques de despacho donde no se ofrecen servicios esenciales, tales como hospitales, centros de cuido prolongado o farmacéuticas.

La fuente de este diario, quien pidió no ser identificada por no estar autorizada a hacer expresiones públicas, informó que las dos unidades de la Central Aguirre posiblemente entren en funcionamiento a finales de esta semana. La unidad 1 de esta central sufrió una falla en uno de los motores de la bomba de alimentación de la caldera y ya está en reparación, mientras que la unidad 2 se encontraba en mantenimiento programado desde finales de julio.

“Han sido unos días arduos y el personal de la AEE continúa trabajando para lograr que estas unidades entren en servicio con su capacidad máxima en los próximos días”, confirmaron las autoridades mediante comunicación escrita de la AEE.

De otro lado, la central 6 de Costa Sur salió de servicio el pasado 20 de agosto, debido a una falla mecánica en la turbina. Esta unidad también se encuentra en reparación.

Planificación energética

A futuro, tanto la AEE como el operador privado, LUMA Energy, necesitan planificar para el aumento probable del consumo energético durante el verano y temporadas calurosas. El comité de expertos y asesores sobre cambio climático en Puerto Rico emitió un comunicado donde menciona que uno de los efectos previsibles de este fenómeno será el “aumento en la intensidad y frecuencia y duración de olas de calor”, como la que se está viviendo durante este mes.

“A mayor calor, más personas dependen del combustible fósil para estar en sus casas o en sus carros. Eso tiene el efecto de seguir acelerando el cambio climático. Es algo que tenemos que pensar (cómo atender) para tratar de salir de este ciclo vicioso del cambio climático”, expresó el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales.

Por otro lado, la energía renovable produce pocos megavatios en comparación con las grandes centrales generatrices construidas en Puerto Rico principalmente entre las décadas de los sesenta y setenta, las cuales usan petróleo en su operación.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) aprobó, al menos, $26 millones para reemplazar 11 turbinas de gas de ciclo simple, así como una unidad de ciclo combinado en la Central de Palo Seco (Cataño), según datos de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción. Estas unidades pretenden ayudar a suplir la demanda en las horas pico. Sin embargo, el proceso para construir estas unidades está detenido, según la fuente, en parte por las exigencias del Negociado de Energía para aumentar las fuentes de energía renovable.