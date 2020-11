Más de un año después de que Educación iniciara la búsqueda de un síndico para el monitoreo de fondos federales, según lo ordenó Educación federal, un tranque en las negociaciones entre la firma de consultoría Alvarez & Marsal (A&M) y la agencia a nivel estatal mantiene detenido el acuerdo de un contrato vital para el acceso a $650 millones congelados.

“Sí ha habido una extensa y basta negociación del contrato. El proveedor seleccionado desea que el contrato no contenga unas cláusulas que la ley estatal de Puerto Rico establece que son medulares y que son requisitos de ley”, afirmó el secretario de Educación, Eligio Hernández, en respuesta a preguntas de El Nuevo Día.

El titular se negó a revelar cuáles son las cláusulas específicas del tranque.

“No puedo entrar en identificar específicamente esas cláusulas porque estamos todavía finalizando la discusión, ellos traen la elocución de su experiencia en otras jurisdicciones, pero el secretario del Departamento de Educación no puede violar la ley ni la puede dejar pasar por alto”, manifestó Hernández durante su participación en el cuarto día de vistas públicas de transición de gobierno.

Ante el tranque, Educación solicitó asistencia de otras agencias gubernamentales como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Asimismo, la agencia hizo “una petición de auxilio a La Fortaleza para que nos asistiera en el proceso y la conclusión es que hay unos requisitos de ley estatal que tienen que estar en el contrato”, sostuvo el funcionario.

Hernández explicó que, con la determinación apoyada por AAFAF y La Fortaleza, se le envió una misiva oficial a la firma en la que se plantea “que ellos como proveedores no tienen la discreción de eliminar unas cláusulas contenidas en legislaciones estatales”.

La búsqueda del síndico comenzó en octubre del año pasado con la publicación de una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) y los planes iniciales de la agencia era completar la contratación para febrero de 2020. Educación recibió tres propuestas y la de A&M recibió la mayor puntuación, indicó el secretario.

El proceso se extendió incluso más allá del 30 de julio, otro de los términos que había pautado la agencia como fecha tentativa para completar la negociación. A principios de septiembre, el subsecretario asociado de Educación, Eleuterio Álamo, indicó que las negociaciones se encontraban “en la última parte de la revisión legal, entendemos que no debe pasar de este mes”. Pero eso no se cumplió.

A preguntas del licenciado Juan Blanco, miembro del Comité de Transición entrante del gobernador electo Pedro Pierluisi, Educación argumentó que durante el proceso de negociación también tuvo conversaciones con las autoridades de educación en Guam, que también tuvo la misma firma de consultoría como monitor de fondos federales.

“En el caso de Guam esta compañía estuvo diez años. Llamamos a Guam y hablamos sobre su experiencia, y cuán difícil fue sacarlos de Guam, nosotros no queremos caer en lo mismo, estamos hablando de un contrato complejo”, expuso Francisco Martínez, director de Asuntos Federales de la agencia.

“Educación quiere firmar este contrato, entiende la necesidad y la urgencia, pero también lo quiere negociar responsablemente. [...] Esto no es solamente un monitor, ellos vienen a implementar un sistema financiero nuevo que no existe, vienen a ejercer funciones en muchos sentidos de Hacienda, OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto), ellos vienen no solamente a monitorear, son custodios de los fondos”,

Miembros del Comité de Transición entrante y el saliente tendrían una vista ejecutiva con el secretario de Educación y y el director de Asuntos Federales, en la que se prohibió el acceso al público y los periodistas, para discutir en detalle las fichas de tranque.

“Si son asuntos que pudieran negociarse rápidamente a lo mejor se cierra la negociación. Si son asuntos que no hay manera de poder llegar a un acuerdo razonable, entonces creo que debe ser el nuevo gobernador que determine si se firma o no se firma (el contrato)”, apuntó el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, presidente del Comité entrante.

“Es un proceso de solicitud de propuestas que hizo el Departamento, ese proceso tiene que continuar. A lo mejor una de las alternativas sea dar por terminado el proceso, pero tendrías entonces que iniciar uno nuevo, porque si no tienes el monitor no vas tener acceso a los fondos federales”, sostuvo.