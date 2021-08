El Departamento de Educación ha detectado, al menos, 142 contagios con COVID-19 en escuelas públicas desde que comenzaron las clases la semana pasada, entre los cuales hay 96 estudiantes y 46 empleados docentes y no docentes.

El lunes, la cifra de contagios fue de 76 -51 estudiantes y 25 empleados docentes y no docentes- por lo cual al número de contagios reportados a la agencia se duplicó en un día.

Entre los estudiantes contagiados hasta el martes, 72 son menores de 12 años, por lo cual aún no pueden ser vacunados en contra del coronavirus. Asimismo, 84 de los contagiados, equivalente a un 59%, no están vacunados.

Educación destacó que los contagios entre estudiantes representan el 0.06% de los cerca de 163,000 alumnos que llegado a las escuelas a tomar clases de forma presencial.

Los datos provistos por la agencia señalan que 82 contagios se dieron en el entorno familiar y seis fueron entre personas que viajaron recientemente, pero no se pudo determinar el origen de 54 de los contagios.

“Es irrelevante de dónde venga el virus, ya llegó a las escuelas. Ya los contagios en las escuelas se van a dar”, expresó el inmunólogo e investigador de la Universidad Central del Caribe (UCC), Aníbal Valentín Acevedo.

El domingo, el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés, indicó que los contagios detectados hasta ese momento se habían dado previo al inicio de año escolar.

Valentín Acevedo sostuvo que no es de extrañar el aumento en contagios entre individuos que ahora acuden de forma presencial a los planteles, por lo que hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas para proteger, en particular, a la población menor de 12 años que no puede ser vacunada.

“Se tienen que revisar las guías. Ya se flexibilizó el distanciamiento social en la escuela y sabemos que en las escuelas no se está limpiando todo cada 15 minutos. Si tienes no vacunados y no tienes distanciamiento, es muy probable que esto es lo que se va a seguir viendo”, expresó el inmunólogo, quien reafirmó la importancia del uso de mascarilla, el distanciamiento y la vacunación como medidas principales para minimizar los riesgos de contagio.

La Guía para la prevención de COVID-19 en escuelas K-12, creada por el Departamento de Salud, establece las medidas que deben tomar los centros educativos para recibir a los alumnos a partir de este mes. El documento flexibiliza los protocolos vigentes el pasado semestre escolar en torno a la distancia física que se debía mantener entre estudiantes y el uso de abanicos o aires acondicionados, entre otros. Por ejemplo, indica que dentro de los salones se debe mantener una distancia de tres pies entre individuos, pero esta puede ser menor para poder acomodar más estudiantes de forma presencial.

Asimismo, Valentín Acevedo indicó que es crucial que los padres, madres y encargados sigan con las medidas de prevención fuera del ambiente escolar.

“Si los padres están al garete porque ya se vacunaron, siguen con su vida normal, pues siguen llevando el virus a la casa y, de ahí, a la escuela”, manifestó.

Las cifras provistas por Educación a este diario incluyen datos de seis de las siete regiones educativas. No se entregó información de la región de Mayagüez, zona geográfica donde se han reportado numerosos brotes en las últimas semanas.

Sin embargo, una maestra de una escuela superior de dicha región educativa informó a El Nuevo Día que en su plantel se han detectado dos contagios entre personal docente y administrativo. La educadora, quien solicitó no ser identificada, indicó que los casos se detectaron tras una reunión a la que acudió todo el personal escolar de forma presencial hace dos semanas, por lo cual se les pidió a todos realizarse pruebas diagnósticas.

“Pero, oficialmente, no nos han dicho nada de los contagios. Sabemos todo por el chat de los maestros, que quiere explotar. Sabemos quiénes son los que dieron positivo, pero nadie nos ha dicho ‘sí, hay casos en la escuela’”, lamentó la maestra. Aunque se suponía que las clases en su escuela comenzarían de forma presencial la semana pasada, días antes se cambió la directriz y permanecen a distancia.

Al cierre de esta edición, Educación no había corroborado los contagios en el plantel mayagüezano.