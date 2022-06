Con alta probabilidad, el embalse Guajataca –principal fuente de abasto en la región noroeste de la isla– amanecerá mañana, jueves, o el viernes en nivel de ajustes operacionales, lo que llevará a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a ponderar, entre otras opciones, un plan de racionamiento para restringir el uso del agua, indicó hoy, miércoles, la presidenta ejecutiva de la corporación pública, Doriel Pagán.

Simultáneamente, la AAA se mantiene vigilante a los embalses Carraízo y La Plata –que nutren la zona metropolitana y pueblos limítrofes– pues, desde las lluvias de la semana pasada, sus niveles han seguido descendiendo. Bajo las condiciones actuales y sin un evento significativo de precipitación en los próximos días, ambos podrían entrar en racionamiento en julio.

“Llegaríamos a julio, pero no puedo dar un día ni una hora. De aquí a allá, muchas cosas pueden pasar, como las lluvias de la semana pasada, que aumentaron el nivel de Carraízo en casi 50 centímetros. Muchas cosas pueden pasar, pero, si no llueve, estaríamos más cerca de una decisión más estricta”, dijo Pagán a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Según el monitoreo diario de los embalses, Carraízo bajó hoy 6 centímetros y La Plata, 9. Guajataca, por su parte, tuvo un descenso de 3 centímetros. De los 11 embalses incluidos en el monitoreo, solo uno (Caonillas) subió de nivel.

/ Puerto Rico atraviesa, nuevamente, por niveles de sequía. (Carlos Rivera Giusti)

Así que fuimos al embalse de Carraízo, en Trujillo Alto, para ver el impacto que ha tenido la sequía. (Carlos Rivera Giusti)

Fachada de los predios del embalse de Carraízo, en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

Al 21 de junio de 2022, Carraízo se encontraba en nivel de observación con 39.51 metros. (Carlos Rivera Giusti)

El Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó el pasado 16 de junio que una porción de la isla, concentrada en el noreste, ya registra parámetros de sequía severa. (Carlos Rivera Giusti)

El informe apuntaba que el porcentaje global que representa la extensión de la isla bajo algún renglón de sequía se ubica hoy en 91.97%. (Carlos Rivera Giusti)

El embalse de Carraízo es la principal fuente de agua en la zona metropolitana. (Carlos Rivera Giusti)

Suple agua a casi 179,400 clientes de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. (Carlos Rivera Giusti)

Se espera que el próximo informe de sequía sea divulgado el próximo 23 de junio. (Carlos Rivera Giusti)

“Guajataca es uno de los que más estamos observando… estamos vigilantes. Es muy probable que mañana o pasado mañana esté en amarillo (ajustes operacionales); todo dependerá de cómo el calor y la falta de lluvia impacten hoy. Si cae en amarillo, definitivamente es una alerta adicional que, si las condiciones no cambian, si nada ocurre, nos llevaría a establecer ajustes más restrictos que pudieran llegar a impactar clientes”, advirtió.

El embalse Guajataca sirve a entre 65,000 y 70,000 clientes en Isabela, Quebradillas, Aguadilla, Aguada, Moca, Aguada y Rincón.

Al momento, el único embalse en nivel de ajustes operacionales es Toa Vaca, en Villalba. Allí, sin embargo, la AAA no ha implantado un racionamiento, ya que tiene un sistema de aireación laminar que permite extraer agua a mayores profundidades. Pagán aclaró que este sistema “no es adaptable” a todos los embalses, y explicó que en Toa Vaca se pudo instalar por su “comportamiento estable”.

17 plantas de filtros en observación

Por otro lado, Pagán informó que 17 plantas de filtros están bajo observación de la AAA porque los niveles de los ríos que las nutren “han descendido dramáticamente”, y advirtió que pudieran entrar en racionamiento a muy corto plazo si las condiciones no mejoran.

De hecho, entre las 17 plantas está de la Juncos Urbano, que mañana volverá a entrar en racionamiento, afectando a clientes en Juncos y dos sectores en Las Piedras. Las interrupciones del servicio de agua serán por ocho horas, en horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

PUBLICIDAD

Las 16 plantas restantes se reparten por toda la isla, resaltó Pagán. En la región este, están Aibonito Urbano, Barranquitas Urbano, Humacao (sirve a Las Piedras), Jagual (San Lorenzo), El Duque (Naguabo), Caguas Sur, Gurabo, Espino (San Lorenzo) y Minillas (Aguas Buenas).

En la región norte, están las plantas Cedro Arriba (Naranjito), Morovis Urbano y Sabana Grande (Utuado), mientras que en la región sur está Rucio (Peñuelas). La lista la completan, en la región metro, las plantas Cubuy (Canóvanas) y Guzmán Arriba (Río Grande).

/ El Nuevo Día realizó un recorrido por la planta de filtración de Canóvanas y la planta de recogido de aguas crudas de Loíza Valley, instalaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) afectadas por la sequía. (Carlos Rivera Giusti)

Ante la baja precipitación de los pasados días, la presidenta ejecutiva de AAA, Doriel Pagán Crespo, informó que a partir del miércoles, 22 de junio activarán nuevamente los planes de interrupciones programadas para las plantas de filtros Canóvanas y El Yunque en Río Grande. (Carlos Rivera Giusti)

A las plantas de filtración llega el agua desde ríos y embalses, explicó Pagán. A estas aguas se les conoce por el término de “aguas crudas”, es decir, que no tienen ningún tipo de tratamiento. (Carlos Rivera Giusti)

“Todos (los clientes) se sirven de plantas de filtros, pero las fuentes de agua a estas plantas pueden ser embalses o pueden ser ríos”, abundó Pagán. (Carlos Rivera Giusti)

Con sobre 4,000 instalaciones, la AAA es considerada como uno, sino quizá el sistema más complejo de Estados Unidos. Entre esas estructuras están las 112 plantas de filtración. (Carlos Rivera Giusti)

Las plantas de filtros (PF) que se mantienen bajo observación en la región este son: Humacao (que sirve a Las Piedras y Humacao), Aibonito Urbano, Juncos Urbano, Jagual en San Lorenzo y Barranquitas Urbano. (Carlos Rivera Giusti)

En la región norte, las plantas que se encuentran bajo observación se encuentran: PF Cedro Arriba (sirve a Corozal, Naranjito y Barranquitas), PF Sabana Grande en Utuado y PF Morovis Urbana. (Carlos Rivera Giusti)

“Seguimos observando diariamente los abastos de agua y cuencas hidrográficas para establecer los planes de trabajo que nos ayudarán a manejar este período seco de una forma efectiva y minimizando el efecto en nuestros clientes”, sostuvo Pagán. (Carlos Rivera Giusti)

La funcionaria reiteró el llamado a la conservación del agua y, a su vez, destacó los esfuerzos que realiza la AAA para mitigar la situación como, por ejemplo, la reparación de salideros y fugas a través de todo Puerto Rico. (Carlos Rivera Giusti)

Recorrido por la Planta de Filtración de Canóvanas y la Planta de Recogido de Aguas Crudas de Loíza Valley. (Carlos Rivera Giusti)

Recorrido por la Planta de Filtración de Canóvanas y la Planta de Recogido de Aguas Crudas de Loíza Valley. (Carlos Rivera Giusti)

“La intención de la Autoridad es que no tengamos plantas con planes de interrupciones, pero la realidad es que la sequía que estamos atravesando no se veía hace años y es reflejo de lo que hay en el sistema”, dijo Pagán, quien previó que el informe semanal del Monitor de Sequía de Estados Unidos, que publica todos los jueves, “presentará mañana condiciones aún más degradadas”.

Pagán concluyó con su habitual llamado al uso prudente del agua.

Tal como se anunció ayer mediante comunicado de prensa, la AAA reactivó hoy el racionamiento para las plantas Canóvanas y El Yunque, que suplen a clientes en Canóvanas, Loíza y Río Grande. En Canóvanas y Loíza, habrá servicio de lunes a viernes, de 2:00 p.m. a 5:00 a.m., y sábados y domingos, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., mientras que, en Río Grande, las interrupciones serán de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.