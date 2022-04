Las expresiones de funcionarios de LUMA Energy estableciendo que el consorcio no tendrá que responder por daños en enseres y por pérdida de alimentos tras el apagón general de la semana pasada fueron prematuras, advirtió Hannia Rivera Díaz, directora ejecutiva de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor en la Junta Reglamentadora de Servicio Público.

El lunes, Mario Hurtado principal oficial de Asuntos Regulatorios de LUMA Energy, indicó que, si bien los consumidores pueden hacer reclamaciones por daños a enseres y por pérdida de alimentos, la empresa no está obligada a resarcir esos daños ya que el evento de la semana pasada fue una “emergencia sistémica”.

Sin embargo, la funcionaria advirtió que el grado de responsabilidad de la empresa, si alguno, por daños a enseres o por pérdida de alimentos surgirá de la investigación que se realice y entonces se conocerá si la compañía tiene alguna responsabilidad de resarcir daños. Ha trascendido que el gobierno federal también está examinando el suceso de la semana pasada y la UTIER ha señalado que el apagón masivo se debió a falta de mantenimiento de parte de LUMA Energy.

PUBLICIDAD

LUMA tiene hasta esta noche a la medianoche para entregar un informe preliminar sobre lo ocurrido al Negociado de Energía.

“Habrá que ver, cuando termine la investigación, qué arroja y se determinará si tiene responsabilidad o no”, afirmó Rivera Díaz. “Completamente incorrecta y esa información induce a error”, agregó al referirse a las expresiones de Hurtado. “Hay una investigación en curso y no se puede descartar que sean responsables”.

Rivera Díaz, por un lado, sostiene que los consumidores tienen el derecho de hacer reclamaciones ante LUMA al amparo del Código Civil de Puerto Rico sobre responsabilidad civil contractual. Específicamente, el artículo 1,536 del Código Civil, el segundo documento legal más importante del país, dispone que “la persona que por culpa o negligencia causa daño a otra, viene obligada a repararlo”.

Ninguna ley o reglamento puede ir por encima del Código Civil, advirtió Rivera Díaz.

El primer paso que tiene que dar todo consumidor es buscar recibos, ya sea el de la compra del enser eléctrico o el de la compra dañada. LUMA tiene formularios disponibles solo para el reclamo de daños por enseres eléctricos, pero ni el consorcio y la Autoridad de Energía Eléctrica han creado ahora en el pasado formulario por productos perecederos dañados.

“Son daños provocados por consecuencia de la interrupción y el cliente los puedes reclamar”, indicó Rivera Díaz. “Aunque no hay un proceso establecido para reclamar las compras, ciertamente es un daño al consumidor y mi posición es que lo puede reclamar”.

Aparte del Código Civil, Rivera Díaz indicó que no hay alguna otra ley que dispone la obligación que tiene LUMA para resarcir a la ciudadanía por daños. Añadió, a preguntas, que cualquier determinación adversa al consumidor por parte de LUMA puede ser apelada ante el Tribunal de Primera Instancia.

PUBLICIDAD

“No hay una ley como tal. El Código Civil establece que puedes reclamar daños a una persona que te ocasione daños por acción u omisión. Se maneja como una reclamación por daños extracontractuales y eso está establecido en el Código Civil. Basado en eso es que el cliente tiene derecho a reclamar, igualmente por cualquier otro daño que no esté necesariamente relacionado con los enseres. Estoy especulando que LUMA se está amparando en un relevo de responsabilidad aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), pero no es absoluto”, indicó.

Durante la discusión el año pasado con el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) donde se incluyeron los lineamentos aplicables al relevo de responsabilidad que aplicaría al consorcio, LUMA Energy reclamó que ese relevo incluyera la negligencia crasa y mala conducta intencional. O sea, que en esos escenarios la empresa no sería responsable por daños de terceros, incluyendo los consumidores.

El NEPR finalmente aprobó un relevo de responsabilidad por negligencia. El relevo no cubre negligencia crasa y el NEPR adoptó como definición de negligencia crasa uno establecido por el Tribunal Supremo: “total falta de cuidado o un nivel tan pequeño de diligencia que justifica la creencia de que una persona actuó con completa indiferencia en favor de los intereses y el bienestar de otro”.

Rivera Díaz indicó que no necesariamente es muy temprano para que un ciudadano haga un reclamo ante LUMA Energy tomándose en consideración que no se conocen las causas de la avería de la semana pasada y recordó que el Código Civil le da un año al ciudadano para reclamar luego de enterarse del daño sufrido.

PUBLICIDAD

“El consumidor no necesariamente sabe lo que ocurrió por ser asuntos que se manejan confidencialmente. Los resultados de la investigación el consumidor de a pie no va atener acceso, pero hay unos términos corriendo así que mi recomendación es que se reclame. Si luego se determina que no se incurrió en negligencia crasa o dolo, pues eso es otro asunto, pero el consumidor tiene derecho a reclamar”, dijo Rivera Díaz.

LUMA fue específica en su pedido al NEPR y reclamó que el relevo de responsabilidad le cubriera por: pérdida de ingresos, pérdida de uso equipo, costo de capital, costo de adquisición de equipo temporero, tiempo extra, interrupción de negocio, daño de productos perecederos, reclamaciones de consumidores y “otros daños económicos”. Entre otras, la empresa reclamó que el Código Civil de Puerto Rico no hace una distinción entre los diferentes grados de negligencia.

En una moción del 22 de mayo al NEPR, LUMA justificó la inclusión de negligencia crasa y mala conducta intencional en el relevo de responsabilidad ya que, según el documento, la empresa argumentó que el reclamo era razonable tomando en consideración el estado del sistema de transmisión y distribución.

A continuación los pasos a seguir para hacer reclamaciones por daños a enseres causados por fluctuaciones de voltaje o averías en el sistema eléctrico:

- Presentar una reclamación por escrito, incluyendo un narrativo y llenar un formulario llamado “Informe de Investigación de Reclamación por Daños a la Propiedad” en una oficina comercial de LUMA.

- Deberá presentar un recibo del equipo dañado o un recibo del trabajo -o estimado- realizado por un técnico o perito certificado. Este debe detallar la labor, las piezas utilizadas y el costo de los materiales.

PUBLICIDAD

- LUMA tiene 90 días para atender la reclamación.