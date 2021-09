El repunte en contagios y muertes por COVID-19 de las pasadas semanas provocó un incremento exponencial en los casos de este tipo examinados en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), que detecta el virus en los cuerpos a través de un laboratorio propio que utiliza la prueba ID NOW de la compañía Abbott.

“Hubo un aumento en el mes de agosto. Hicimos 15 certificadas acá (por COVID-19), con autopsia y examen, un alza en comparación con meses anteriores, junio y julio, cuando se hicieron una o dos muertes (por este virus)”, indicó a El Nuevo Día la doctora María Conte Miller, directora ejecutiva del ICF.

“(El alza en muertes por COVID-19) es un reflejo de lo que se está viendo afuera (en la calle)”, abundó la patóloga.

Desde junio del año pasado, en el ICF se han detectado 367 pruebas positivas a COVID-19, de un universo de 5,229 que se han administrado. La prueba, mediante la cual se obtienen resultados en unos 15 minutos, se practica a todos los cadáveres que son trasladados a la institución dedicada al examen y análisis científico forense.

Sin embargo, solo en 121 casos de esos 367 el COVID-19 figuró como la causa de muerte. Muchas de esas autopsias se practicaron en personas que fallecieron en sus hogares sin haber recibido asistencia médica o poco tiempo después de llegar a un hospital sin que se les hiciera una prueba diagnóstica del virus.

Según un análisis del bioestadístico Rafael Irizarry, miembro de la Coalición Científica de Puerto Rico, del 1 de abril al 2 de septiembre pasado, en Puerto Rico se han registrado 748 muertes por COVID-19. Los datos del Departamento de Salud indican que, en agosto, se reportaron 273 muertes por el virus en la isla, ocho veces más de las fatalidades en julio.

Conte Miller precisó que, en el ICF, se hacen diagnósticos del virus basados en la prueba molecular (PCR). “A todos los cadáveres con autopsia, le hacemos la prueba”, sostuvo.

A discreción de los patólogos que laboran en la institución, abundó, se le realizan pruebas del virus post mortem a cadáveres de personas que fallecieron por otras causas, como accidentes o algún evento criminal, pero que igualmente presentaban señales sospechosas de esta enfermedad.

Recordó que, en mayo, el ICF adquirió una máquina para realizar autopsias. La nueva tecnología, conocida como PACS Forense (GE Lightspeed 16 Slice), permite la ejecución de autopsias virtuales con resultados en pocos minutos gracias a unas imágenes radiológicas que posibilitan una lectura inmediata.

Además de evitar la exposición directa del personal del ICF a casos de este virus en la realización de autopsias convencionales, tener resultados rápidos mediante las autopsias virtuales permite alertar a las familias de fallecidos por COVID-19 sobre la causa de muerte para que tomen las medidas necesarias y eviten continuar la transmisión, destacó la patóloga.

“Estamos conectados con (el Departamento de) Salud, y todos los casos positivos les llegan automáticamente”, dijo Conte Miller, al advertir que esto permite dar seguimiento a los casos con el rastreo de contactos.

Sobre las autopsias virtuales, Conte Miller destacó que no requieren que el cadáver sea sacado de la bolsa plástica en la que es transportado. Mediante una tomografía computadorizada (CT Scan), se escanea el cuerpo. Los casos de COVID-19, muchas veces, son inconfundibles por el deterioro evidente en los pulmones, resaltó.

“Seguimos con nuestra operación normal, excepto por (la máquina nueva de) el CT Scan y las pruebas mandatorias (de COVID-19) a todas las autopsias. Seguimos operando igual porque, con el apoyo de la tecnología, las autopsias las hacemos más rápido”, señaló.

Sin ese nuevo equipo, reconoció, el ICF no hubiera podido con la carga y hubieran tenido que enviarle las pruebas a otro laboratorio o hacer las autopsias de manera convencional, como hacen aún con los casos de homicidios y de tipo criminal.

Mientras una autopsia virtual toma solo pocos minutos, indicó, una convencional puede demorar de tres a cuatro horas. “Le hemos dado más rapidez al proceso, a pesar de y motivados por la pandemia”, manifestó.

Con la nueva tecnología, la máquina para hacer pruebas de COVID y un equipo de 10 patólogos, 12 ayudantes de patología y radiólogos forenses contratados para la lectura de imágenes, la funcionaria aseguró que la pandemia no ha causado una sobrecarga de trabajo en el ICF.

“Estamos al día, haciendo casos cuando llegan. El personal es suficiente, y estamos entregando casos en 48 horas”, dijo, al advertir que algunos tardan hasta 72 horas por trámites de documentación.

En cuanto al efecto de la pandemia en la isla, la titular del ICF señaló que, al principio, provocó un aumento de muertes por causas naturales de personas que habían desatendido su cuidado médico y tuvieron un deterioro letal de condiciones crónicas de salud que ya padecían, como diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, Conte Miller comentó que esta situación mejoró cuando se flexibilizaron las medidas para el control del virus impuestas el año pasado y las personas retomaron la atención médica de sus condiciones preexistentes.

“Pero todavía hay personas que no acuden al médico, a pesar de tener síntomas, por ejemplo, de una monga. Me preocupa que la gente no acuda al médico (y muera por COVID-19)”, enfatizó.

Destacó que hay muchos contagiados con el virus sin el cuadro típico de síntomas visto antes, como dificultad respiratoria o la pérdida del gusto o el olfato.

“Veo más cansancio extremo, al igual que síntomas gastrointestinales, como diarreas y vómitos. Y eso no lo relacionan con síntomas de COVID”, puntualizó.