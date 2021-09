La cantidad de pacientes con síntomas severos, hospitalizaciones y hasta fallecimientos, pudo haber sido mayor en el brote de COVID-19 en la cárcel de adultos Ponce 1000, si el 98% de los confinados y casi el 100% de los empleados que están vacunados no lo hubieran estado, aseguró el doctor Raúl Villalobos, presidente de la compañía Physician Correctional, que administra los servicios de salud en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Hasta la mañana de este martes, el brote en la institución que es parte del Complejo Correccional en Ponce había dejado 191 confinados contagiados, de un total de 415, así como 13 oficiales correccionales, un supervisor de servicio de alimentos y tres empleados de cocina de la compañía Trinity Services. De ese total, al momento hay dos pacientes hospitalizados y otros tres sintomáticos que son atendidos en la cárcel.

Villalobos dijo que hubo hasta 15 confinados con síntomas. No se han reportado fallecimientos en relación con el brote.

Sin la vacunación, afirmó el doctor, el panorama habría sido “totalmente distinto. Somos un reflejo concentrado de lo que pasa en la comunidad. El cuadro clínico hubiese sido más severidad en los casos, tomando como referencia lo que ha pasado en la comunidad. La vacunación, sin duda, ha sido el salvavidas en este brote que hubiésemos querido prevenir”, manifestó en declaraciones a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Dentro de la población correccional hay 11 que no están vacunados, aunque al momento de la entrevista no se ofrecieron detalles sobre el estado de salud de ese grupo en particular.

Villalobos reconoció que hay un ángulo de posible negligencia que es investigado por el DCR y el Departamento de Salud, relacionado a dos confinados que estuvieron en contacto con un oficial correccional que arrojó positivo al coronavirus SARS-CoV-2.

“Lo que se nos informó es que dos de los casos que habían estado expuestos al oficial, presentaron algún tipo de síntoma y pidieron servicio el mismo día que se estableció la cuarentena, y los médicos que los evaluaron no le hicieron la prueba de antígeno o PCR. Esa parte la estamos investigando. Ese no es nuestro protocolo”, relató el presidente de Physician Correctional. Dicho personal habría descartado realizar la prueba, “utilizando su criterio médico personal”.

“Lo estamos investigando para tomar las acciones pertinentes. Agraciadamente esos dos pacientes están bien”, dijo Villalobos.

La secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, indicó ayer, lunes, a este medio que dicho personal estaría suspendido hasta tanto se emitiera una conclusión en la indagación de los hechos. Este medio también solicitó una entrevista con el epidemiólogo Jesse Vázquez, de Salud, quien realiza la investigación epidemiológica en Ponce 1000, pero al momento de esta edición no había una respuesta.

El brote ocurrido en la institución Ponce 1000, argumentó el doctor Villalobos, “tuvo una intervención temprana desde el pasado 27 de agosto, donde se estableció cuarentena en las áreas de vivienda que pudieron estar en contacto con el caso del empleado positivo a COVID-19, identificado por la institución esa semana”.

PUBLICIDAD

La secretaria del DCR decretó el 30 de agosto un cierre o “lockdown” en la Institución carcelaria, luego que inicialmente tres oficiales correccionales y 38 confinados arrojaran positivo al virus. Escobar informó entonces que la agencia había activado su protocolo vigente y que se realizaban las pruebas moleculares a todos los empleados y la población correccional, hasta alcanzar las cifras actuales.

El resto de los confinados se mantiene en cuarentena y bajo observación en la cárcel. Villalobos dijo que el brote “está contenido y controlado, en seguimiento diario por personal de Physician Correctional y nuestro Programa de Salud Correccional”.

Al ser cuestionado sobre cómo el brote escaló a una cifra tan alta, con un 46% de los confinados contagiados, argumentó que, con la mayoría de los casos asintomáticos, el entorno de convivencia de la población correccional y el hecho de que la variante delta -dominante durante el repunte actual en Puerto Rico- es más contagiosa, se dieron las condiciones para el alto número de contagios.

“A nivel de la comunidad, aun en nuestras casas, en nuestro entrono, si vivimos con una o dos personas, es muy probable que si uno sale positivo se contagien los demás. En el caos del entorno correccional, no viven familias de cuatro, estamos hablando de cientos de personas juntas. Desafortunadamente es muy probable que una vez entra el germen en la institución, en dos o tres días se nos puedan contagiar decenas de personas, como lamentablemente ocurrió”, sostuvo.

“De ahí la insistencia en las barreras salubristas, hacer los cernimientos en la entrada, orientar siempre a los empleados y visitantes que, si tienen algún síntoma o han estado expuestos, que por favor no vengan a las instituciones. Lo que está pasando en la comunidad, aumenta el riesgo de que se nos cuele algún caso positivo y eso es lo que ocurrió”, relató.