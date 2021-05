Las escuelas ubicadas en municipios con un nivel de transmisión alta de COVID-19 no pondrán en pausa las clases presenciales de forma automática, como sucede bajo el protocolo en vigor establecido por el Departamento de Salud, sino que bajo nuevos parámetros se tomaría en cuenta otros elementos y estrategias para la continuidad del formato presencial.

Se trata de uno de los cambios principales que se estaría anunciando esta semana, cuando Salud culmine la actualización del protocolo para la apertura de escuelas, confirmó el secretario interino de Educación, Eliezer Ramos.

“Se va a estar modificando para que no sea tan automático ese cierre, tomando en cuenta las recomendaciones de los CDC, de que las escuelas deben ser lo último que se cierra”, afirmó Ramos en entrevista con El Nuevo Día.

El secretario designado de Salud, Carlos Mellado, informó el pasado miércoles sobre la revisión del protocolo, que el domingo no estaba listo. La agencia confirmó a este medio que el nuevo protocolo debe estar finiquitado no más tarde el martes, tomando en cuenta que la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi ante el COVID-19 -que entra en vigor el lunes- autoriza las clases presenciales desde este lunes.

Si bien Ramos confirmó que el nivel de transmisión ya no será el único elemento para determinar la paralización o continuidad de clases presenciales, ayer no había detalles en cuanto a los parámetros o medidas que servirían como contraparte en el protocolo revisado. “Eso es parte del análisis que está haciendo el Departamento de Salud con miras a atemperar el protocolo a las recomendaciones de los CDC”, sostuvo el secretario interino de Educación.

Los CDC apuntan a estrategias de prevención en todos los niveles de transmisión

Bajo el protocolo actual, cada miércoles Salud publica un informe de transmisión comunitaria que establece que cuando un el nivel es alto en un municipio, las escuelas allí ubicadas no podrán ofrecer clases presenciales a partir del lunes siguiente, hasta que baje el nivel. Sin embargo, las guías de los CDC -actualizadas al 27 de abril- están ahora orientadas a establecer planes operativos escolares “para abrir y permanecer abiertos”, con énfasis en la prevención “en todos los niveles de transmisión comunitaria”.

Bajo las nuevas guías de los CDC, por ejemplo, en los niveles de riesgo alto y sustancial los estudiantes de escuelas primarias deberán mantener al menos tres pies de distanciamiento físico en un salón de clases, al tiempo que se recomienda que los grupos de alumnos sean pequeños.

En el nivel sustancial, la recomendación es la misma para los estudiantes en grados intermedios o superiores. Mientras, en el nivel alto, la única diferencia es que, cuando los grupos no puedan ser pequeños, el distanciamiento físico no puede ser de al menos tres pies, sino seis.

“Las escuelas de kínder a 12.º grado deben ser los últimos ámbitos en cerrar después de haber agotado todas las demás medidas de prevención en la comunidad y las primeras en reabrir cuando sea seguro hacerlo”, sostienen las guías.

“Esto significa que quienes están a cargo de la toma de decisiones y las comunidades deben priorizar que las escuelas reabran y permanezcan abiertas para el dictado de clases presenciales por sobre los negocios y actividades no esenciales, entre ellos restaurantes con salones interiores, bares, encuentros sociales y deportes de contacto”, subrayan.

Pero no habrá cambios específicos hasta que Salud no publique el nuevo protocolo. Por eso esta semana solo podrán ofrecer clases presenciales a partir del jueves las escuelas en municipios que no estén en nivel alto de transmisión y que cuenten con una certificación preliminar o final de Salud, reiteró Ramos. En el informe del pasado miércoles, había 62 municipios con transmisión alta del virus.

Miles de estudiantes en riesgo de fracaso

El secretario interino de Educación sostuvo que la prioridad en cuanto a clases presenciales en las tres semanas restantes del segundo semestre del año escolar es atender el rezago académico de los 37,762 estudiantes en riesgo de fracaso, que se traduce en alrededor de 20% de la matrícula total. La cifra incluye a unos 1,080 estudiantes de cuarto año en riesgo de no graduarse.

“Sé que el tiempo que nos queda de clase es corto, pero me parece que en tres semanas es mucho lo que puede pasar”, afirmó Ramos. Parte del trabajo es determinar qué estudiantes necesitarán completar cursos durante el verano para poder pasar al próximo grado o graduarse de escuela superior. Durante el periodo restante también habría particular atención a los alumnos con problemas de conexión a internet y de educación especial.

Ramos también aseguró que se trabaja en la estrategia para asegurar el cumplimiento con la realización de pruebas de COVID-19 en los planteles, según dicta el protocolo actual y siguen recomendando los CDC. El funcionario dijo que tanto Educación como Salud trabajan en “alternativas para ver cómo se administran (las pruebas) eficazmente”.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), publicada el 27 de abril, encontró que Salud y Educación no hicieron las pruebas de COVID-19 antes de la apertura interrumpida el pasado mes debido al alza en contagios en la isla, ni durante las clases presenciales como dicta el Protocolo para la Vigilancia de COVID- 19 del Sistema educativo de Puerto Rico hecho por Salud.

Ante eso, Ramos sostuvo por parte de Educación que “no teníamos autorización para administrar (pruebas)”. Para subsanar el asunto, el funcionario dijo que se evalúa la posibilidad de que las enfermeras escolares puedan administrar pruebas diagnósticas de COVID-19 en las escuelas. Nadie de Salud estuvo disponible ayer para responder preguntas en cuanto al nuevo protocolo para los planteles.