Ante la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi que autoriza la apertura de escuelas que cumplan con los requisitos del Departamento de Salud, el secretario interino del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, dio a conocer hoy el plan de la agencia para retomar las clases presenciales.

El funcionario indicó que las escuelas que fueron certificadas de manera provisional o final para apertura, previo al periodo de cierre que tuvo vigencia desde abril hasta el viernes, 7 de mayo, son las que están autorizadas para reiniciar con los estudiantes.

“A partir del 12 de mayo, luego de las orientaciones recibidas, todos los directores de escuela enfocarán sus esfuerzos para llevar a cabo reuniones con el personal docente, trabajador social escolar, consejero escolar profesional, los padres, las madres o encargados y otro personal para atender los estudiantes”, informó Ramos Parés.

Se trabajarán con prioridad las siguientes actividades para atender a los estudiantes: en riesgo de fracaso; en rezago académico; identificados que confrontaron problemas de conectividad; que requieren la entrega de algún tipo de material; e. que requieren pruebas de manera presencial; reuniones del Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU); y toda acción e intervención necesaria en beneficio de los estudiantes.

PUBLICIDAD

A continuación, detallamos las directrices para el inicio de clases presenciales:

- Los días lunes 10 y martes 11 de mayo, el secretario de Educación llevará a cabo una reunión con los superintendentes regionales.

- El miércoles 12 de mayo, los directores escolares se reunirán con su personal docente.

- Los días jueves 13 y viernes 14 de mayo, las escuelas autorizadas (en municipios con niveles de transmisión de COVID-19 de sustancial a baja) comenzarán a recibir estudiantes.

Niveles de transmisión del COVID-19 para el 5 de mayo.

- El horario para los maestros será de 7:30 a. m. a 12:30 p. m. o de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., según la organización escolar previamente establecida. Los directores de escuela y el personal clasificado continuarán con el horario previamente establecido.

- Los estudiantes que asistan de manera presencial tendrán un horario de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. o según el horario previamente establecido por la escuela para cumplir con su organización escolar.

- El comedor escolar brindará sus almuerzos en la modalidad “to go”.

- El servicio de transportación escolar estará disponible para los estudiantes que así lo requieran, incluyendo servicios de porteador y becas de transportación.

- Todas las escuelas podrán ser utilizadas como centros de terapia para ofrecer servicios presenciales a los estudiantes participantes del programa de Educación Especial, siempre que se cumpla con el protocolo establecido.

- Quedan reactivados los servicios para los estudiantes ubicados en “homebound”, siempre que medie la aceptación del padre, madre o encargado para ello.

PUBLICIDAD

- Cualquier particularidad que afecte la reapertura del plantel escolar le corresponde al director de escuela comunicarse con el superintendente regional o personal designado para las acciones correspondientes.

Ramos Parés recalcó que las escuelas que no estén certificadas o que los municipios estén en código rojo no recibirán a los estudiantes, pero los directores quedan facultados para convocar a todo el personal docente y no docente de manera presencial a partir del miércoles, 12 de mayo, siempre que sea necesario para cumplir con los objetivos y que se cumpla con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de la agencia.

“Agradecemos la colaboración de todos por el esfuerzo hacia la reapertura de las escuelas tomando medidas salubristas coordinadas, responsables y orientadas. Nuestra meta es ganar la batalla a esta pandemia que hoy nos aflige, manteniendo a nuestros estudiantes y empleados seguros en los escenarios de aprendizaje y trabajo observando con rigor las medidas de protección para evitar la propagación del COVID-19″, agregó.