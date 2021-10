El sacerdote Pedro Ortiz hizo un llamado hoy a la ciudadanía en un sermón especial para que participe mañana, lunes, de una manifestación en el Capitolio en contra del recorte de las pensiones y otras medidas que atenderá la Legislatura.

“Mientras el pueblo de Puerto Rico intensifica su presencia en las calles para retomar su proyecto de vida social, mañana lunes 18 de octubre continúa en el Capitolio el debate sobre las pensiones y otros asuntos relacionados”, sostuvo el párroco destacado en Comerío.

Añadió que “por tal motivo, entre la fuerza del pueblo y los intentos del gobierno junto a la empresa privada y la Junta Fiscal que buscan limitar la vida y la acción social en el país les invito a reflexionar para la acción”.

A mediados de la semana pasada, varios sindicatos y grupos opositores del proyecto para crear la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda.

“Mañana lunes está convocada otra manifestación cívica. Esta vez, los que sintamos en nuestras consciencias la urgencia de esta lucha por la justicia, estamos citados para presentarnos frente al Capitolio para reclamar que el Gobierno no cometa otra barbaridad. El llamado es para que no se le dé el aval a la emisión de otra deuda impagable de miles y miles de millones de dólares y para que no se siga usando nuestra Legislatura para dar consentimiento al recorte de las pensiones de los que se han esforzado durante toda una vida. Será un reclamo para que no siga el recorte de fondos para la Universidad de Puerto Rico, para que no se trate de forzar al pueblo a aceptar otra vez migajas como soborno a cambio de que se le entregue el producto del trabajo de todos a los ricos extranjeros que se creen con el derecho de destrozar a nuestro pueblo”, destacó Ortiz.