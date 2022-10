CABO ROJO.- De pie, en el marco de la puerta de lo que hace apenas dos semanas era su oficina, Dellymar Bernal Martínez intenta esconder detrás de una sonrisa su incertidumbre al ver la magnitud de los daños. El lodo inunda el lugar, el escritorio en una esquina perdió su forma y el sofá azul volcado sobre una mesa aún luce húmedo. Solo dos marcos con fotos de perros y gatos quedan intactos.

“Yo no he llorado todavía”, relata la presidenta del Santuario de Animales San Francisco de Asís (Sasfapr). En ese instante, su voz se quebranta; la pérdida es inconcebible.

El ojo del huracán Fiona tocó tierra en el suroeste de la isla a las 3:20 p.m. del 18 de septiembre. A esa hora, unos 125 animales se refugiaban en el segundo nivel del edificio donde Sasfapr opera hace 14 años. La estructura –construida en 1946– está en un área inundable, al lado del río Guanajibo, pero solo se había inundado en una ocasión anterior, cuando pasó el huracán María en 2017.

“Después de María, tardamos un montón en limpiar, y ahora...”, se detiene y mira a su alrededor, con el ladrido de decenas de perros en el fondo. “Esto ha sido un esfuerzo de la comunidad, desde que empezamos a recibir voluntarios –grupos universitarios, personas particulares, adoptantes, veterinarios–, gracias a ellos hay áreas limpias, podemos seguir funcionando”.

PUBLICIDAD

Bernal Martínez pasó la destrucción mortífera de María en el santuario, pero esta vez se quedó en su hogar, desde donde monitoreaba los niveles del río Guanajibo. Sabía por experiencia que el río entraría al edificio cuando alcanzara una altura de 24 pies. El 19 de septiembre amaneció en 29.2 pies. El récord de María fue 28.6.

El agua en el área del patio alcanzó 12 pies y cubrió por completo los catios –espacios comunales de residencia para gatos–, y hasta seis pies en el primer nivel del albergue, donde mantienen un almacén de comida que sacaron a tiempo y 36 jaulas para perros que no están socializados. Allí, también tenían, entre otras cosas, equipo electrónico, tres lavadoras y dos secadoras que no pudieron salvar.

Bernal Martínez aún no conoce a cuánto asciende la pérdida monetaria del ciclón; esa tarea le toca a su tesorero. Su prioridad es salvar vidas. “Perdimos muchas cosas, pero no perdimos ninguna vida, que esa es nuestra razón de ser”, expresó.

/

Se triplica necesidad

A poco más de una hora de distancia en carro de Sasfapr, en Hatillo, Rabito Kontento hace lo que puede con sus limitados recursos para hacer frente al problema. La organización se lanzó a la calle en el instante en que pasó el peligro de Fiona, para acudir a aquellas comunidades en donde han identificado casos de abandono y maltrato de mascotas.

“La gente abandonó las mascotas en Fiona, las abandonó”, lamentó Sharon Deliz, portavoz de Rabito Kontento, vía telefónica con El Nuevo Día. “Los mensajes se han triplicado en nuestras redes sociales, de gente que ve perros abandonados pidiendo ayuda, que los dejaron solos en las casas, que los dueños se fueron, que están amarrados y no ven a nadie”.

PUBLICIDAD

No todas las mascotas abandonadas pueden ser rescatadas, explicó Deliz, pues su espacio no tiene capacidad para cubrir la necesidad. Procuran a otras personas o entidades para asistir a los animales que no pueden salvar.

Rabito Kontento no es un albergue regular, ya que atiende muchos casos críticos que usualmente requieren largos meses de recuperación. El año pasado, rescataron 347 mascotas.

“Nosotros no recibimos ayuda del gobierno. Vivimos de lo que la gente dona, hacemos el trabajo con eso. Sabemos que ahora, con las necesidades que hay, no hay muchas donaciones porque está todo el mundo en una época difícil... La gente se enfoca en los seres humanos, que es entendible, pero también las mascotas comen”, abundó.

Alerta por leptospirosis

Desde Cabo Rojo, Bernal Martínez coincidió en que ha visto un alza en el abandono de perros a la fecha, en particular de cachorros. Tras Fiona, en Sasfapr rescataron cinco puppies que abandonaron cerca de un río en San Germán, mientras que en Rabito Kontento se toparon con otros 12 en un pastizal.

“La experiencia después de María fue que los abandonos eran la orden del día... Esa va a ser la norma, ya la experiencia nos ha enseñado eso”, planteó la presidenta y directora ejecutiva de Sasfapr.

Mientras, otro tema que preocupa a Deliz es el aumento de casos de leptospirosis en perros, una enfermedad que se transmite a través del contacto con superficies contaminadas con la orina de animales contagiados, y que también está afectando a personas.

La literatura hace constar que los casos de leptospirosis pueden aumentar luego de un huracán o inundaciones.

PUBLICIDAD

Para prevenir la infección, Rabito Kontento recomienda controlar los problemas de roedores, mantener el área de las mascotas limpia, y vaciar los platos en la noche y limpiarlos antes de volver a usarlos. Los síntomas incluyen fiebre, diarrea, orina más oscura, no querer moverse, pérdida de apetito y congestión de la mucosa, así como color amarillo en la piel o encías.

“Los animalitos son seres vivos. Cuando hagan los planes de emergencia, tienen que incluir las mascotas, que son parte de la familia. Y todos podemos ser rescatistas, no tiene que esperar a que venga un rescatista para auxiliar a un animal en necesidad. Estamos tan llenos que, a veces, cuando llegamos, es tarde”, añadió Deliz.

Ausencia del gobierno

Mientras Bernal Martínez camina entre el mar de jaulas sucias con lodo, árboles caídos, cajones llenos de productos de limpieza y voluntarios con mascarilla y guantes –como en los inicios de la pandemia de COVID-19–, asegura que el gobierno no ha estado presente en las dos semanas pasadas.

“Hasta el sol de hoy, no hemos recibido a nadie del gobierno municipal (de Cabo Rojo), nadie del gobierno estatal. Nadie ha visitado el santuario, nadie se ha comunicado con nosotros. Les hago un llamado: los animales son parte de la familia, los animales son seres sintientes. (El gobierno) necesita involucrarse”, denuncia.

La inacción gubernamental con Sasfapr no es nueva. Según Bernal Martínez, en dos ocasiones han intentado asegurar una escuela de las cientos que han cerrado en la pasada década, para mover el albergue a un lugar en donde no corra el riesgo de inundarse cada temporada de huracanes, pero sus gestiones solo han recibido respuestas negativas.

PUBLICIDAD

“Es hora de que actuemos. Los animales en el país no aguantan otra tragedia más... ni los ciudadanos, pero estoy hablando en este momento por los animales. Necesitamos volver a implantar las cirugías libres de costo, las vacunaciones libres de costo para prevenir enfermedades zoonóticas (que pueden transmitirse entre animales y seres humanos), prevenir el nacimiento no deseado, porque si antes había cientos de animales en las calles, ahora van a ser muchos más”, alerta.

Los voluntarios que acuden al santuario ofrecen “un respiro para continuar”. Entre ellos, está Miguel Oliveras, un militar retirado de San Germán, que llegó acompañado de su hija de 17 años.

En las horas que El Nuevo Día estuvo en el lugar, las muestras de solidaridad fueron recurrentes: estudiantes de un colegio en Mayagüez llegan con donaciones, una cadena de supermercados lleva bolsas y más bolsas de comida, y un hombre se para a notificar que traería una misión de ayuda el próximo día.

“El pueblo salva al pueblo... Gracias a la comunidad es que hemos podido mantenernos de pie”, concluye Bernal Martínez, anticipando que, si no llegara la llamada del gobierno, tiene que seguir. “Dejarlos en las calles no es una opción”.