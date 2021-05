El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, tronó esta mañana contra la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) luego que el ente fiscal aprobó ayer el nuevo plan fiscal para el principal centro docente del país con un recorte presupuestario de $94 millones.

El funcionario cuestionó las motivaciones de la Junta para aprobar dicho recorte, pese a que se puede validar el cumplimiento de la institución de educación superior con las medidas de austeridad desde hace más de cinco años. Al tiempo, advirtió que si la Junta no deja sin efecto dicha aprobación, el resultado en la operación del sistema de la UPR será “adverso”.

“La determinación de la Junta de Supervisión Fiscal de aprobar un plan con un recorte de $94 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico tendrá un efecto adverso en el sistema universitario, podría poner en riesgo la oportunidad de recibir nuevos fondos federales y retrasar la transformación que hemos iniciado, y que la propia Junta dice impulsar”, sentenció Haddock en declaraciones escritas.

“La JSF no entiende que la UPR no opera como una agencia de gobierno, debido a sus procedimientos internos y cuerpos de gobernanza con autoridad en la toma de decisiones. Las determinaciones no se toman de manera unilateral. Como en la gran mayoría de las organizaciones, en especial en la academia, estos procesos requieren tiempo y recursos”, abundó.

Las declaraciones de Haddock se alinean con el rechazo que expresó ayer el gobernador Pedro Pierluisi tras conocer la noticia. El primer ejecutivo resaltó que la UPR ha cumplido con el 76% de las exigencias requeridas por la JSF en asuntos operacionales.

El plan fiscal de la UPR, incluso, fue el único que no contó con una aprobación unánime por parte de los miembros del ente fiscal. Los directivos Antonio Medina y Justin Peterson votaron en contra.

“Esta reducción presenta un escenario de enormes retos para nuestros recintos y unidades. Continuaremos realizando esfuerzos para lograr que la JSF reconsidere su decisión”, afirmó Haddock.

De acuerdo con Haddock, la UPR ya ha sufrido recortes ascendentes a $339 millones desde que la JSF comenzó a aprobar planes fiscales para el centro docente.

“Con este recorte, en medio de la pandemia, la JSF deja a la universidad sin dinero para medidas importantes: $40 millones para capitalizar el Sistema de Retiro, una de nuestras prioridades como administración; $10 millones para atender la mitigación del impacto de la pandemia; $20 millones para realizar el pareo indispensable y obligatorio de fondos federales; $20 millones para solventar la liquidez del fondo de reserva para emergencias; y $4 millones para apoyar la revisión del plan de clasificación y retribución de nuestros empleados no docentes”, detalló el también doctor, quien completó su bachillerato en el Recinto Universitario de Mayagüez.

En concreto, el plan fiscal que aprobó la Junta para la UPR reduce a $466 millones las aportaciones que recibe del gobierno central. En el año fiscal vigente, la UPR recibió asignaciones gubernamentales ascendentes a $560 millones, entre ellas una partida de $501 millones del fondo general.

Al igual que Haddock, la vicepresidenta de la Junta de Gobierno de la UPR, Mayda Velasco, insistió en que el recorte de $94 millones para el próximo año fiscal amenaza el futuro de la universidad de Estado.

“El recorte de estos $94 millones, según propuesto al momento, no solo pone a la universidad en riesgo de perder fondos que podemos recibir por parte del gobierno, sino que también limita nuestra capacidad para ejecutar todas las transformaciones tanto a nivel administrativo y académico como en lo concerniente a las investigaciones”, aseveró Velasco.