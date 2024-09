El Recinto de Ciencias Médicas será parte de un programa para investigar el dengue, chikungunya y otras enfermedades infecciosas

De Puerto Rico participa el doctor Carlos Sariol, director de la Unidad de Medicina Comparada y de los Laboratorios de Virología, quien representa a la UPR como investigador principal. El doctor Sariol liderará la evaluación de la inmunidad y la eficacia de las formulaciones novedosas de vacunas y tratamientos que generen las investigaciones en el programa denominado Research and Development of Vaccines and Monoclonal Antibodies for Pandemic Preparedness (ReVAMPP) for Flavivirus y Togavirus (FLARE).