La renuncia de Wilmarí de Jesús Álvarez como directora del Sistema de Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo del Departamento de Salud, la segunda baja del equipo de vigilancia epidemiológica de la agencia en una semana, no representa una fragmentación del instrumento principal para seguirle el rastro al virus en la isla.

Al menos así lo afirmó el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, quien comentó que el sistema de vigilancia continúa su labor bajo el mando del doctor José Becerra, quien recientemente fue nombrado principal oficial de epidemiología de Salud, con el doctor Miguel Valencia como subdirector de esa oficina.

“Me da mucha tristeza que ella se haya ido, pero en Salud no tenemos ninguna queja de ella en Recursos Humanos. No tratamos mal a nadie, pueden ocurrir diferencia de criterios, por eso nos reunimos todos los lunes”, dijo el funcionario, quien reiteró que “ellos se fueron, nadie los sacó“.

De Jesús Álvarez presentó su renuncia ayer. En una carta fechada el 1 de junio, la demógrafa alegó haber recibido “un trato poco profesional, desconsiderado e intimidatorio” hacia su equipo y otros compañeros. Su renuncia es efectiva el 14 de junio.

Danilo Trinidad Pérez Rivera, mientras tanto, salió de la agencia el 31 de mayo como coordinador de análisis de datos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Pérez Rivera es actualmente el director ejecutivo interino de COSACO.

Fabiola Cruz López, mientras tanto, renunció a principios de febrero a la dirección de este proyecto de epidemiología, con efectividad en marzo. La salida de la epidemióloga surgió en medio de denuncias de que la reapertura de escuelas, entonces pautada para principios de marzo, no estaba cónsona con la recomendación de expertos en salud.

“Son tres personas que han decidido por voluntad propia irse. Aquí nadie está ahuyentando a nadie. Yo puedo tener la capacidad de discernir que ellos no quieren seguir las instrucciones del doctor Becerra. Los tres son profesionales excelentes y les deseo lo mejor del mundo”, dijo Mellado.

Según el titular, dentro del cambio a la estructura organizacional se siguió una recomendación del gobierno federal de tener todo el sistema de vigilancia epidemiológica bajo una sola estructura, que cae bajo la dirección del doctor Becerra.

“Aquí no se esconden estadísticas en lo absoluto”, reiteró Mellado.