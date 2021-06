La demógrafa y directora del Sistema de Vigilancia de COVID-19 en el Sector Educativo del Departamento de Salud, Wilmarí de Jesús, renunció a su puesto, efectivo el 14 de junio, señalando que tanto ella como su equipo han recibido un trato “poco profesional, desconsiderado e intimidatorio”, como parte de la reestructuración que lleva a cabo la agencia.

En una carta dirigida al secretario de Salud, Carlos Mellado, De Jesús indicó que fue nombrada en agosto de 2020 por el exsecretario Lorenzo González para desarrollar un sistema de vigilancia centrado en el sector educativo, una labor que, según señaló, se ha logrado pese a la falta de recursos, “en gran medida porque además del doctor González, nadie más pensaba que (el proyecto) fuese posible”.

“No obstante, La dirección y las decisiones que está permitiendo que terceros tomen sobre el proyecto no me permite continuar aportando a Puerto Rico desde el espacio del Departamento de Salud. Es por esto por lo que comunico mi renuncia efectiva el 14 de junio de 2021 para dar espacio al proceso de transición. Desde la reestructuración anunciada, hemos recibido un trato poco profesional, desconsiderado e intimidatorio hacia nuestro equipo y otros compañeros. Toda la documentación técnica se encuentra en orden y plataformas funcionales para la continuidad de labores. Me retiro tranquila con las victorias alcanzadas y las batallas dadas”, sostuvo en su misiva.

PUBLICIDAD

La demógrafa enumeró algunos de los logros de su equipo como: registrar en el BioPortal e implementar una vigilancia activa de forma electrónica en el 100 por ciento de las escuelas públicas; el 74.8 por ciento de las instituciones privadas; el 48.8 por ciento de los Centros Head Start y Early Head Start; y el 35 por ciento de los centros de cuido.

“A nuestro cargo estuvo además la responsabilidad de redactar el protocolo de reincorporación al plantel de forma presencial... Este protocolo se trabajó con un equipo multidisciplinario de más de 25 expertos en las áreas de epidemiología, bioestadística, higiene industrial, educadores, evaluadores, entre otras profesiones”, detalló. Agregó que extendieron canales de comunicación con organizaciones magisteriales y profesionales públicos y privados durante el proceso de evaluación.

Asimismo, sostuvo que su equipo ha atendido 4,553 solicitudes de ayuda y que han producido 23 informes diarios dirigidos a diferentes dependencias gubernamentales, además del informe de vigilancia publicado todos los miércoles.

De Jesús señaló que su trabajo se logró “pese a la falta de apoyo ”de la Oficina de Epidemiología.

El pasado 19 de mayo, Mellado anunció un un nuevo organigrama con el cual pretende dividir, en varias figuras claves, las tareas principales de la agencia con el propósito de “maximizar recursos”.

Entre los cambios, la doctora Iris Cardona, fue nombrada principal oficial médico de la agencia, el doctor José Becerra, reconocido epidemiólogo, fue nombrado principal oficial de epidemiología de Salud y Eduardo Zavala, quien trabaja en Salud desde el 2018, fue nombrado secretario auxiliar de Planificación de Desarrollo.

PUBLICIDAD

“Lo que estamos haciendo es reorganizando el Departamento de Salud”, dijo Mellado. “Aquí no se ha desmantelado nada. Es una estructura gerencial para optimizar los recursos”, dijo.

Previo al anuncio de Mellado, la epidemióloga Fabiola Cruz, quien dirigía el sistema de rastreo, denunció una serie de limitaciones en el acceso a información y falta de colaboración de la Oficina de Epidemiología de Salud.

Con información de la periodista Marga Parés.