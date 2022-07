Luego de que una aparente explosión en la subestación de LUMA Energy en Jayuya dejó sin luz a todo el pueblo, el alcalde de ese municipio, Jorge González Otero, insistió esta mañana en que el servicio eléctrico es “sumamente caro y malo”, desde que la compañía asumió las riendas de la transmisión y distribución de la red eléctrica en la isla.

En entrevista con El Nuevo Día, el ejecutivo municipal señaló que son “dos y tres” los apagones que se registran semanalmente en el pueblo, la mayoría -aseguró- por simples aguaceros y en ocasiones superan las 24 horas a oscuras.

“Sin servicio de energía eléctrica, no pasa una semana sin que en algún sector o barrio no haya servicio. El barrio Mameyes, que es el más grande, no pasa un mes sin que tenga una interrupción de energía eléctrica. Es bien común que cada semana ocurran apagones. Es frecuente”, subrayó González Otero vía telefónica.

Cuestionado acerca de qué razones le ha dado el consorcio respecto a la frecuencia de los apagones, el funcionario respondió que nunca le hablan con precisión.

“Ellos (personal de LUMA Energy) siempre están con excusas y yo les digo: ‘Esto es falta de personal, punto y se acabó'. Algunas veces con una sola brigada quieren bregar toda la situación de Utuado, Adjuntas y Jayuya, y como Jayuya siempre es el área más distante de Utuado, trabajan primero en Utuado y luego Adjuntas y después Jayuya”, señaló González Otero.

Contó, por ejemplo, que si el servicio eléctrico se va tarde en el día o durante la noche, ya los residentes saben que pasarán el resto de la noche sin luz, debido a que no es hasta el siguiente día cuando personal de la compañía atiende la interrupción de servicio.

Señaló, asimismo, que la comunicación con la compañía es rápida y directa, porque Jayuya tiene una coordinador asignada para atender los reclamos, pero es en la respuesta a los incidentes donde se encuentran las fallas, según el alcalde.

“La comunicación con la coordinadora es inmediata, pero el coordinador lo que le da a uno es esperanza. Eso es como una cuestión diplomática, pero yo no vivo de la diplomacia, ni la gente. Aquí el servicio es caro y malo. Es un servicio sumamente caro y malo”, manifestó.

González Otero aludió al costo del servicio eléctrico que tuvo un séptimo aumento consecutivo, que entró en vigor el pasado 1 de julio tras petición de LUMA Energy.

Para un cliente residencial promedio, con un consumo de 800 kilovatio-hora (kWh), el precio del servicio de energía eléctrica es de 33.4 centavos por kWh, lo que representa un aumento de 4.955 centavos por kWh o 17.1%.

La emergencia en la subestación de Jayuya, la única en ese pueblo, ocurrió al filo de las 6:00 a.m. de este martes. El alcalde señaló que se trató de una explosión que generó un incendio en las instalaciones y que dejó sin luz a todo el municipio.

Por su parte, Belmaries Torres, quien se desempeña como gerente regional de operaciones en LUMA Energy, descartó que ocurriera una explosión e indicó que solo se trató de un incendio en la subestación, que dejó sin luz a clientes en Jayuya y algunos en Utuado.

Cuestionada acerca de qué provocó el evento, la funcionario indicó que, al momento de la entrevista, desconocía las razones que propiciaron la emergencia.

“Lo están trabajando de manera segura. Están identificando todos los daños que hay y cómo vamos a hacer, dentro de los daños que hay, para restablecer el servicio lo más seguro y rápido posible”, dijo Torres a preguntas de El Nuevo Día.

Respecto a las denuncias del alcalde sobre los apagones frecuentes, la funcionaria dijo que desconocía esa información. Tampoco detalló si la subestación, que ubica en el sector Santa Clara del barrio Jayuya Abajo, tenía fallas previas, ni cuándo fue la última vez que el consorcio le dio mantenimiento a la infraestructura.

Reclamos que han llegado al Ejecutivo

González Otero señaló que la necesidad de su pueblo con el sistema eléctrico, así como sus reclamos de una pronta respuesta, han llegado hasta la oficina del gobernador Pedro Pierluisi, pero no han resultado en cambios concretos.

“Sí, el sentir ha llegado al ejecutivo. Yo siempre he dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo tengo que decir que la respuesta en Jayuya con la Autoridad de Energía Eléctrica era más eficiente que con LUMA. Teníamos servicio las 24 horas del día. Ahora, el servicio para la recuperación no existe durante la noche”, aseveró el alcalde.

Abundó que la insistencia en los reclamos no se deben, únicamente, a tener un sistema eléctrico estable y confiable, sino a que cada vez que se quedan sin luz ello implica, a su vez, que pierden el servicio de agua potable y se afecta la operación diaria del municipio y la actividad económica en el pueblo.

“Es bien difícil. Más cuando el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no tiene generación de energía y las bombas no pueden funcionar. Nosotros estamos en zonas altas que el servicio llega mediante el sistema de bombeo”, indicó.

Al tiempo, añadió que el municipio ofrece el servicio de ama de llaves a más de 40 personas encamadas, por lo que cuando pierden el servicio eléctrico se les complica asistir a la totalidad de los residentes bajo ese programa.

“Lo que hace falta es mantenimiento y supervisión, porque hay una planta sola ahí toda la noche, una sola estación... Eso está a merced que por obra del Espíritu Santo no pase nada toda la noche. No hay nadie prestando vigilancia, hay un sistema corriendo solo”, puntualizó González Otero en referencia a la subestación.