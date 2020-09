El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) señaló este domingo la falta de efectividad de la veda electoral, que prohíbe a los jefes de agencia o autoridad nominadora llevar a cabo acciones sobre recursos humanos durante los dos meses previos y los dos meses posteriores a las elecciones generales.

“Esto es la práctica de cada cuatro años, cuando se está acercando la veda electoral empiezan a amarrar esos puestos de confianza, aquellos amigos del alma que han colaborado con los partidos. Eso no es ya secreto de nadie, lo que no podemos es perder la capacidad de indignarnos y denunciarlo”, afirmó Karen de León, vicepresidenta del Sindicato, en declaraciones a El Nuevo Día.

La veda electoral entró en efecto el jueves, 3 de septiembre, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. Sin embargo, durante los días previos a la entrada en vigor, han sido múltiples las denuncias de “atornillamientos” de empleados en diversas agencias, incluyendo el Departamento de Educación (DE), donde el SPT representa unos 6,000 empleados públicos.

PUBLICIDAD

“Todos estos nombramientos que se han dado en estos últimos días por parte del secretario de Educación han sido nombramientos administrativos desde el nivel central, así que seguimos viendo cómo se va llenando la plantilla de burócratas en el Departamento de Educación y no llega el servicio a los estudiantes y las escuelas”, denunció.

De León subrayó que, mientras a nivel Central el secretario Eligio Hernández realiza nombramientos de carrera a empleados de confianza, las escuelas carecen de personal que ofrece servicio directo a los alumnos, especialmente de educación especial, así como de mantenimiento de las estructuras.

“Se sigue dejando descubierto nombramientos importantes como son las asistentes de servicios especiales al estudiante, también conserjes de escuela, tenemos cientos de escuelas que todavía no cuentan con un personal para el mantenimiento que requieren y más en este tiempo del COVID-19 que aunque los estudiantes no están de manera presencial, sí tenemos allí algunos maestros, el personal no docente completo está presencial, el personal de administración”, explicó.

Además de Educación, ha habido señalamientos sobre este esquema de nombramiento de empleados en la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Autoridad de Edificio Públicos (AEP) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Ante las denuncias, la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, solicitó a estas instituciones gubernamentales que, para el 11 de septiembre, entreguen a dicho ente fiscal información detallada sobre las posiciones de carrera utilizadas y el proceso de nombramiento, entre otros datos.

PUBLICIDAD

El representante popular Jesús Manuel Ortiz había solicitado a la Junta investigar las circunstancias en que Corrección autorizó 130 ascensos por presunto mérito que conllevaron aumentos salariales, a días de que la veda entrara en vigor.

En respuesta, el secretario de Corrección, Eduardo Rivera Juanatey, aseguró que la agencia que dirige ha realizado todos los ascenso conforme a le ley y sostuvo que “el DCR opera mediante un Sistema de Rango al cual no le aplica la veda electoral”.

Pero una carta normativa especial de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), firmada por la directora Sandra Torres, con fecha del 22 de junio, reitera la aplicabilidad a los empleados de la Rama Ejecutiva –que constituyen agencias e instrumentalidades–, las corporaciones públicas y público privadas y agencias excluidas de la Ley Número 8 (Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos), pero que en sus leyes habilitadores u orgánicas hayan incorporado el principio de mérito como parte de su reglamentación interna. También incluye, de hecho, a los gobiernos municipales.

La OATRH define “necesidades urgentes” y “convenientes o ventajosas”

Específicamente, las entidades gubernamentales no pueden efectuar acciones como clasificación de puestos, reclutamiento y selección, ascensos, traslados y descensos, adiestramiento y retención, con excepciones especificadas en la carta. Torres no ha estado disponible para una entrevista en relación con este asunto.

Pero todo esto aplica solo durante el periodo de veda electoral, que inició el jueves y culmina el sábado, 2 de enero de 2021, y el 11 de enero en el caso de los gobiernos municipales.

PUBLICIDAD

La veda “no tiene ningún efecto”, afirmó de León, al observar que, si bien se establecen unas prohibiciones, las autoridades nominadoras llevan a cabo este tipo de nombramientos justo antes de que inicie el periodo de vigencia, de modo que no se logra evitar la acción que busca frenar la veda.

“Lo que hemos sugerido desde el día uno son cambios profundos tanto en la ley electoral como en la legislación laboral, que realmente se cumpla con el principio de mérito y que la gente que se nombre, que sea evidente la necesidad de ese servicio, no un burócrata más”, apuntó.

La carta indica que la Ley 8 de 2017 y la Ley de Municipios Autónomos (Ley 81 de 1991) establecen que la directora de la OATRH, puede aprobar dispensas de esta prohibición eleccionaria “por necesidades extraordinarias, urgentes e inaplazables del servicio debidamente evidenciadas y certificadas, conforme a las normas que al efecto se establezcan”.

“Se considerarán necesidades urgentes e inaplazables del servicio aquellas acciones esenciales o absolutamente indispensables que es menester efectuar en forma apremiante, a los fines de cumplir con las funciones de las entidades gubernamentales o sus respectivos programas”, detalla la misiva.

“No se incluyen aquellas acciones que resulten meramente convenientes o ventajosas para las entidades gubernamentales o sus empleados, cuya solución pueda aplazarse hasta que finalice el periodo de prohibición eleccionaria”, sostiene la carta.