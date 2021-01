El Tribunal Supremo determinó hoy, miércoles, no acoger el recurso legal presentado por la exalcaldesa de Aguadilla Yanitsia Irizarry, que buscaba que se anularan los votos mixtos, denominados como “pivazos”, que le fueron adjudicados a su contendor por el Partido Popular Democrático, Julio Roldán Concepción, quien prevaleció en las elecciones pasadas.

El pleito legal fue radicado ante el Tribunal de Primera Instancia bajo el alegato de que el nuevo Código Electoral anuló los pivazos, pero fueron contados porque el pleno de la Comisión Estatal de Elecciones aceptó, previo a las elecciones generales, que las máquinas de escrutinio electrónico se mantuvieran programadas con la ley derogada porque no había tiempo para hacer los cambios.

La exalcaldesa pretendía que el Tribunal Supremo, mediante lo que se conoce legalmente como una certificación intrajurisdiccional, atendiera el pleito.

“Examinada la solicitud de certificación presentada por la candidata a la alcaldía del Municipio de Aguadilla por el Partido Nuevo Progresista, Yanitsia Irizarry Méndez, se provee no ha lugar”, determina el Supremo en su resolución.

El juez asociado Luis Estrella declararía con lugar el recurso solicitado, mientras que su homólogo Kolthoff Caraballo se inhibió.

Roldán Concepción prevaleció en la contienda por solo 40 votos.

Ahora, tras la decisión del Supremo, Irizarry dijo que su demanda sigue viva en el Tribunal de Primera Instancia.

“La ley (Código Electoral) es clara por lo que no descansaré y daré todos los pasos disponibles en nuestro ordenamiento jurídico para que se cumpla cabalmente nuestra ley electoral. No se puede llegar al poder con la contabilidad de un voto que claramente establece nuestra Ley Electoral como inválido. No podemos olvidar nuestra historia y lo que vivió Puerto Rico en el 2004 cuando un gobernador fue impuesto en Fortaleza por los “pivazos” y luego fue procesado en un Tribunal Federal por corrupción”, sostuvo en declaraciones escritas y en alusión al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.