El nivel de agua en el embalse La Plata volvió a descender hoy y cayó en el nivel de “ajustes operacionales”.

Pese a las lluvias registradas durante el mes de julio, un descenso sostenido durante varias semanas se ha observado en el embalse La Plata, que sirve a cerca de 120,000 abonados.

El nivel de “ajustes operacionales” comienza en ese embalse cuando llega a 44.90 metros. En la lectura más reciente del sistema de monitoreo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el embalse La Plata descendió desde ayer 10 centímetros para quedar en 44.81 metros.

El ingeniero Roberto Martínez Toledo, director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, indicó que desde hace tiempo han comenzado a tomar medidas y se mostró optimista con que no haya que llegar a implementar un plan de racionamiento.

PUBLICIDAD

“Aunque llegamos hoy a ajustes operacionales, hemos estado haciendo los ajustes operacionales desde mucho antes”, aseguró Martínez Toledo.

Explicó que las medidas han consistido en regular las válvulas de presión para reducirla y provocar que haya menos consumo.

“También se activaron los posos que estaban en ‘stand by’ y que activamos en momentos secos. También hacemos transferencias de sistemas que están más saludables al que está más afectado”, señaló.

Según el ingeniero de la AAA, ya han realizado esas “transferencias” desde los embalses Carraízo y del llamado “superacueducto”.

El monitoreo diario de los embalses por la AAA muestra que La Plata descendió hoy al nivel de ajustes operacionales. (Suministrada)

Para el 6 de mayo pasado, La Plata mostraba un panorama distinto, con 49.94 metros, en el nivel de seguridad y a dos metros del nivel de desborde.

Sin embargo, un mes después, para el 8 de junio había descendido poco más de dos metros para caer en el nivel de observación con 47.64 metros.

Para el 24 del mismo mes, ya iba por 46.30 metros, dirigiéndose sin pausa hacia al nivel de “ajustes operacionales” a los que llegó hoy.

En contraste, durante ese periodo de tiempo la represa Carraízo aumentó significativamente para salir de los planes de racionamiento que la AAA llegó implementar para varios municipios.

La Plata sirve a sectores de los municipios de Bayamón, Guayana, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Comerío, Corozal y Dorado.

Pese al descenso sostenido, Martínez Toledo ve el “vaso medio lleno” en vez de “medio vacío”. Es decir, considera que en tiempos de sequía no es de tanta preocupación que se haya llegado a este nivel en agosto, comparado con lo que ha ocurrido en otros años.

PUBLICIDAD

“Se puede decir que lograr que se haya podido mantener (el embalse) para que llegue a ajustes operacionales en agosto, pese al tiempo seco que hemos tenido durante el verano, ha sido positivo. Si lo comparamos con el (año) 2015, teníamos este nivel de 44.81 para el 7 de mayo, versus ahora, 2 de agosto, que estamos en una época donde se pueden esperar ondas más vigorosas para recargar (el embalse)”, indicó Martínez Toledo.

Reconoció que en el 2015 los descensos en La Plata eran de 14 a 16 centímetros diarios, mientras que en esta ocasión observan que es de 9 a 10 centímetros.

Sí reconoció que han notado que en los pasados días de altas temperaturas ha aumentado el consumo, por lo que han reforzado el llamado a la prudencia en el consumo, evitando lavar aceras y marquesinas con manguera, así como vehículos en la medida que sea posible, entre otras recomendaciones de uso no esencial del agua.

“Por el momento no se ve un plan de interrupción”, recalcó.

“Es difícil determinar cuándo sería el momento de interrupciones. Varía mucho. No es solo por el nivel del lago, porque si tenemos escorrentías que aumentan, aunque el nivel esté bajo, pues no entramos en el plan. Es igual si viene una onda y el nivel está bajo. No preveo que tengamos esa situación”, afirmó.