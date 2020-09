El senador popular Aníbal José Torres y la candidata por Acumulación a la Cámara de Representante por el Partido Popular Democrático (PPD), Enid Monge, emplazaron al director de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Luis Pérez Vargas, a que presente evidencia de las gestiones que hiciera con la empresa Telegram y documentos que demuestren que solicitó la intervención del Tribunal de Instancia para que se obligara a dos testigos a cooperar con la pesquisa sobre el chat de Telegram que involucró al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El pasado viernes, Pérez Vargas dijo que se cerró, sin perjucio, la investigación sobre el chat por varios motivos, entre estos que no se pudo “autenticar” que el contenido del chat no hubiese sido alterado, que el Departamento de Justicia no compartió cierta información con su dependencia y que dos testigos decidieron no cooperar con la pesquisa.

Pérez Vargas ha señalado que el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado, fue citado por la OEG pero no quiso cooperar con la pesquisa sobre ciertos asuntos como el propio chat de Telegram y comunicaciones con la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ya que estaba cooperando sobre esos asuntos con las autoridades federales.

Sin embargo, en una conferencia de prensa esta mañana en la sede del PPD, Torres y Monge indicaron que Pérez Vargas incumplió con la propia ley orgánica de la agencia que dirige y que lo faculta a citar testigos y obtener información por la vía judicial y, también, a “citar, examinar, ordenar, requerir y obtener copia de todo documento o prueba relacionada con cualquier asunto que sea objeto de investigación o que esté en controversia ante la Oficina”.

Así se dispone en el artículo 2.3 de la Ley 1-2012. Por un lado, Monge argumentó que figuras como el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado y el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ricardo Llerandi, llegaron a autenticar partes del documento. Mientras, Torres exigió que la OEG divulgue los documentos con los que le solicitó a Telegram la información que necesitaba para autenticar el chat.

“El artículo 2.3 faculta a la OEG a solicitar al Tribuna de Primera Instancia que obligue el cumplimiento de cualquier orden que emita la oficina. Si las expresiones del director de la OEG es que contactaron a dos participantes del chat y declinaron cooperar, ¿por qué no activó ese artículo 2.3?”, se preguntó Torres.

El también Senador por Acumulación cuestionó cómo es posible que Pérez Vargas haya señalado que el Departamento de Justicia no compartió información extraída de los teléfonos celulares de algunos de los participantes del chat cuando este funcionario es el coordinador del Grupo Anticorrupción creado por ley este cuatrienio.

La postura de la OEG sobre este tema ha sido que Justicia, que refirió finalmente la pesquisa a la Oficina de Panel del Fiscal Especial Independiente, estaba impedida de compartir información sobre una pesquisa penal en curso.

“Sin duda se demuestra una vez más que la OEG incumple con el país y pretende dar otro toallazo a un miembro de esta administración”, dijo Torres.

Monge señaló, por su parte, que la OEG lo que buscó al asumir jurisdicción del tema fue “hacer noticia y hacer creer que estaban actuando”. Acto seguido, repasó una serie de investigaciones en curso a nivel de todo el Gobierno que han involucrado a figuras del Partido Nuevo Progresista como el hallazgo del almacén de Manejo de Emergencias en Ponce, el referido del Departamento de Justicia contra la gobernadora y la senadora Evelyn Vázquez por el escándalo de repartición de suministros en el sur, la investigación de la Cámara de Representantes sobre compra de pruebas COVID-19 y el referido del representante popular Luis Vega Ramos contra la gobernadora por presuntamente violar una de sus Órdenes Ejecutivas.

“Son estas prácticas las que tienen al pueblo harto, cansado y desanimado”, dijo Monge.