Líderes de las organizaciones que agrupan a los empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) urgieron a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a legisladores a cumplir su palabra y dar paso, en una sesión legislativa extraordinaria, a un proyecto de ley que protegería el Sistema de Retiro de los empleados el sistema universitario.

En una conferencia de prensa frente al Capitolio, los representantes sindicales y de asociaciones profesionales destacaron que el Proyecto de la Cámara 2572 evitaría los cambios al plan de pensiones que impulsan la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Junta de Gobierno de la UPR.

“Este proyecto protege el Sistema de Retiro de Nosotros porque lo convierte en una ley. Así es más difícil, no queda a merced de una Junta de Gobierno que de manera unilateral aprueba una certificación o hace una reunión sin consenso para cambiarlo. Claro, porque ahí hay personas que no serían afectadas por eso, no les es importante porque es algo ideológico”, expresó la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), Jannell M. Santana Andino.

El presidente de la Junta de Retiro de la UPR, Eduardo Berríos, indicó que la medida legislativa le daría mayor autonomía fiscal y administrativa al fideicomiso del Sistema de Retiro, el cual no estaría bajo el poder de la Junta de Gobierno.

Tanto la JSF como el cuerpo rector de la universidad del Estado han propuesto modificar la estructura que rige el Sistema de Retiro de la UPR para contrarrestar las deficiencias financieras que enfrenta. Ambos organismos han señalado que el plan de pensiones quedaría insolvente en 13 años si no se toman medidas para evitarlo.

No obstante, los trabajadores -tanto docentes como no docentes- se han opuesto a los cambios, principalmente la propuesta de transformar el sistema en uno de contribución definida, que implica que operaría similar a una cuenta de retiro 401K en la cual la pensión a recibirse dependería de la aportación realizada durante los años de trabajo activo.

Berríos destacó que el Sistema de Retiro de la UPR es el único plan de pensiones gubernamental que está “saludable” y que no ha incumplido con sus responsabilidades. Sin embargo, destacó que los problemas que enfrenta se debe a que la administración universitaria no ha asignado la totalidad del dinero que debía aportar durante años.

“El incumplimiento de la Universidad, ellos quieren solucionarlo con una acción, que es congelar el plan de retiro, lo que les causaría más daño a los empleados y a la UPR”, señaló Berríos.

El reclamo de los empleados de la UPR es que Vázquez Garced incluya el PC 2572 en la convocatoria de la sesión legislativa extraordinaria que la mandataria ya ha adelantado que citará. Asimismo, se unieron al reclamo de otras organizaciones sindicales para que también se incluya en dicha convocatoria el Proyecto de la Cámara 2434, el cual crearía la Ley de Retiro Digno. Ambas piezas legislativas fueron aprobadas por la Cámara de Representantes, pero al finalizar la última sesión legislativa ordinaria se quedaron pendientes de aprobación en el Senado.

Santana Andino sostuvo que Vázquez Garced y los legisladores deben aprobar la medida, pues fue creada por el consenso entre todas las organizaciones que representan a los empleados de la UPR: la Junta del Sistema de Retiro de la UPR, la Heend, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Asociación de Jubilados de la UPR, Asociación de Supervisores y Gerenciales de la UPR, la Federación Laborista de Empleados del Recinto Universitario de Mayagüez, el Sindicato de Trabajadores de la UPR, y la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez.

Ante esto, se unieron al llamado de otros sindicatos para que los empleados del sector público participen el domingo, 12 de julio en la Marcha por un Retiro Digno. Esta partirá a las 11:00 a.m. de la Plaza Colón, en Viejo San Juan, hacia La Fortaleza.