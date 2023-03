Unos 5,000 empleados no docentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recibirán, este miércoles, el pago de un bono no recurrente de $2,750, el cual había sido prometido a estos trabajadores por la administración universitaria.

El desembolso se da luego que, el viernes pasado, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) autorizó que la UPR utilice una partida presupuestaria de $14.4 millones para el pago del bono.

La portavoz de la Administración Central de la UPR, Iliana Rivera, confirmó que “la fecha acordada” para el pago de la bonificación es el miércoles.

La semana pasada, organizaciones que agrupan a empleados no docentes del sistema universitario denunciaron el incumplimiento de la administración de la UPR con el pago del bono que se les prometió a estos trabajadores. En total, 4,851 empleados no docentes recibirán la bonificación, acordada con la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), el Sindicato de Trabajadores de la UPR, la Federación Laborista de Empleados Universitarios del Recinto Universitario de Mayagüez (Fleurum) y la Unión Bonafide de Oficiales de Seguridad (UBOS).

En el caso de la Heend, se trató de un bono como parte de la firma de su convenio colectivo, que se terminó de negociar el 31 de enero.

“La estipulación con la Hermandad está desde el 31 de enero, se supone que era (el pago) el 28 de febrero. Se le había dado una semana adicional y, después, siguieron pidiendo más información, (La Administración Central) diciendo que tenían que enviar unos listados de que había cumplimiento de todo”, indicó, el jueves, la presidenta de la Heend, Jannell Santana Andino. La Heend realizó dos manifestaciones la semana pasada en las oficinas de la Administración Central de la UPR.

Mientras, el bono fue parte del acuerdo firmado entre el Sindicato de Trabajadores de la UPR y el presidente de la institución académica, Luis A. Ferrao Delgado, para poner fin a una huelga decretada en febrero. El acuerdo estableció un término de 30 días para el pago de la bonificación, el cual venció el miércoles, indicó el presidente de la organización sindical, David Muñoz Hernández.

La administración universitaria confirmó que, hasta el jueves pasado, estaban en conversaciones con el ente fiscal para otorgar el bono.

En una carta enviada el viernes, 24 de marzo, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, indicó que aprobó la petición de la UPR –enviada el día antes, el 23 de marzo- para utilizar sobrantes del año fiscal anterior para el pago de la bonificación no recurrente.

“La Junta de Supervisión desea continuar trabajando con la UPR en la implementación del pago del incentivo único para los empleados no docentes. También anticipamos continuar apoyando a la UPR en sus esfuerzos para continuar negociando de buena fe con las organizaciones obreras y cumplir con el Plan Fiscal de la UPR y con los propósitos de (la ley) Promesa”, estableció Mujica en la comunicación escrita.