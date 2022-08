“Es que una vivienda que yo pueda pagar, donde esté seguro no existe. He buscado y no existe”.

Con estas expresiones, Jesús resumió ante el tribunal la tragedia que vive a sus 63 años. El hombre enfrenta un proceso de desahucio por impago y aunque su interés es abandonar el espacio, no encuentra una vivienda que pueda costear.

“Cada vez que alguien va al tribunal, no importa cuál sea el resultado del proceso, es un juez el que va decidir si duermes bajo un techo o no. Esa dignidad que se pierde es lo que estamos viendo en el caso de Jesús y también en el caso de otros adultos mayores, donde -de momento- se ven a esta edad, literalmente, pidiendo un techo”, sostuvo Ariadna Godreau Aubert, directora de Ayuda Legal Puerto Rico.

Es, precisamente, esta población mayor de 60 años uno de los grupos que más está siendo impactado. La falta de vivienda asequible, el alza en los medicamentos, el aumento en el costo del agua y la luz y la ausencia de políticas públicas dirigidas a atender las necesidades de un país envejecido está empujando a la gente a la calle.

Según datos recopilados por Ayuda Legal, en lo que va del año, se han reportado unos 970 casos de desahucio por impago. El 2021 cerró con 750. “Sabemos que van a seguir aumentando y superando la cifra del año anterior que ya de por sí era crítica”, advirtió la abogada.

El proceso de desahucio es cuando el dueño de una propiedad desea sacar a una persona arrendataria o inquilina de su propiedad. Algunas de las razones más comunes para el desahucio son la falta de pago de alquiler, violaciones al contrato de arrendamiento o que la persona que vive la estructura se niegue a abandonar el espacio.

Entre los años fiscales 2018-2022, ante el Tribunal de Primera Instancia, se presentaron 14,460 casos de desahucios, de acuerdo a datos de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). No obstante, debido al método de recopilación, de inmediato, se desconoce el género y la edad de las personas perjudicadas.

De este total, 1,941 demandas fueron presentadas durante el año fiscal 2020-2021, período en el que se paralizaron los desahucios luego que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decretaron una moratoria, como medida urgente, para detener la propagación del COVID-19.

“El gobierno no le quiere meter mano al problema, pero esto es un problema de fondo: una población que va envejeciendo, la crisis de acceso a la justicia que sigue aumentando; y sin vivienda no hay desarrollo económico y no hay manera de quedarse en el país”, dijo Godreau Aubert.

El Censo de 2019 reportó que 888,786 residentes de Puerto Rico tenían 60 años o más, lo que equivale a un 28% de la población. Mientras, 43% de estos viven bajo el nivel de pobreza, con un ingreso mensual promedio de $1,000.

Las licenciadas Ginamarie Kuilan Santana, izquierda, y Ariadna Godreau, de la organización Ayuda Legal. (Carlos Giusti/Staff)

Difícil proceso

Contrario a la mayoría de los trámites judiciales, el proceso de desahucio es rápido y ágil, hasta el punto que una persona puede quedar sin techo en 30 días o menos, lo que refleja que está hecho en beneficio del dueño de la propiedad, señaló Jynamarie Kuilan Santana, abogada comunitaria de Ayuda Legal.

“Las personas inquilinas apenas tienen derechos. Los derechos descansan, por general, a favor de las personas caseras”, expuso Kuilan Santana.

Datos de Ayuda Legal revelan que cerca del 94% de las personas que enfrentan una demanda por desahucio por impago acuden al tribunal sin representación legal, lo que contrasta con cifras que reflejan que el 64% de los caseros van con abogados.

Además de convertir el proceso en uno más justo y equitativo, Godreau Aubert señaló la urgencia de crear un registro de propiedades para alquiler, fijar un tope de renta y establecer controles sobre los alquileres a corto plazo que eviten una inflación en los precios. Pero, aseveró que también hay que desarrollar políticas que les pongan dientes a protecciones particulares para los adultos mayores, las personas con diversidad funcional y las familias con menores.

“No es una defensa ser una persona de setenta y pico de años y no tener a donde ir. Lamentablemente, las agencias del gobierno, sea el Departamento de la Familia, el Departamento de la Vivienda o la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, no son efectivas en canalizar la asistencia, y lo que hemos visto es un pase de quién tiene la responsabilidad”, denunció Godreau Aubert.

La “Ley de Procedimientos Legales Especiales” exige que en casos de desahucio contra personas de edad avanzada o con impedimentos se notifique a la OPPEA o la Oficina del Procurador de la Persona con Impedimentos, según sea el caso.

Una vez notificados, estas agencias vienen obligadas a rendir un informe que aborde las necesidades de la parte afectada, así como las alternativas disponibles, pero esto no ocurre”, dijo Godreau Aubert. “Lo que hemos visto es que ese informe nunca se ve en el proceso, y eso ha costado, literalmente, la libertad de las personas”, denunció.

Durante este año, la OPPEA ha recibido 90 casos de desahucio o lanzamiento de parte de la Administración de los Tribunales, indicó Frances Vidal Rodríguez, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la OPPEA.

Entre los casos ante su consideración, hay uno de una persona encamada, así como otro de una hija que está desahuciando a su progenitor de la vivienda que este puso a su nombre. “Los casos más difíciles son aquellos de personas que tienen unos ingresos y no cualifican o no quieren irse para una vivienda pública y tampoco cualifican para una égida ni Sección 8... y, entonces, no hay vivienda privada para alquilar”, expresó Vidal Rodríguez.

Están también aquellos que buscan un espacio que les permita mantener sus mascotas. “Tengo personas que me dicen $50 más no puedo pagar”, dijo revelando el drama humano que viven.

Una de las preocupaciones mayores de quienes enfrentan este proceso -especialmente entre la población de los adultos mayores-, es la falta de conocimiento de sus derechos en aquellas instancias en las que, por ejemplo, media un contrato o fallece el casero. “No hay ninguna agencia, ninguna entidad que les ofrezca ese apoyo para canalizar la necesidad inmediata de un techo seguro, de un techo que puedan pagar”, expuso Godreau Aubert.

No hay salida

Una de esas agencias que debería estar en la primera línea de respuesta es la Administración de Vivienda Pública (AVP). La agencia, sin embargo, mantiene una lista de 14,821 personas a la espera de un apartamento en uno de los residenciales del país.

La dependencia tiene 53,828 unidades de vivienda pública a través de 328 proyectos residenciales. “Ciertamente, tendría que decirte que hay más solicitudes que unidades disponibles para ocupar”, reconoció el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón.

Como parte del inventario, la agencia tiene nueve residenciales -para un total de 1,237 unidades- con una designación de égida para atender la necesidades de los adultos mayores. No obstante, para estos también hay listas de espera, además de que para ingresar hay que cumplir con una serie de requisitos.

Bajo el programa de Sección 8, la AVP tiene 13,172 vales. La lista de espera es de 7,199 personas.

La agencia trabaja en el desarrollo de varios proyectos, pero se trata de modelos de vivienda mixta que dividen las unidades disponibles para participantes de Vivienda Pública, así como para la venta y renta subsidiada. “Los fondos capitales han ido disminuyendo a través de los años, así que la gerencia lo que ha hecho es buscar distintos modelos para maximizar los recursos disponibles”, explicó el funcionario.

Salgado Colón indicó que 68,508 familias se han beneficiado del Programa de Asistencia para la Renta -que inició para julio del 2021- , lo que representa el desembolso de $155 millones en ayuda para alquileres y $48.1 millones para el pago de las utilidades.

De esas 68,508 familias, 22,881 son participantes de Vivienda Pública. En total, se recibieron 97,725 solicitudes. El programa, indicó Salgado Colón, se supone que esté disponible hasta este mes de septiembre, pero anticipó que lo extenderán por un año.

“No tener vivienda, lamentablemente, no es una defensa del proceso, así que nos preguntamos: ‘Ante una lista de espera como la del Departamento de la Vivienda… qué va a pasar con él (con Jesús), qué va a pasar con los otros tantos que ni siquiera llegan a recibir asistencia legal”, ripostó Kuilan Santana.

Marcas emocionales

Un proceso de desahucio en un adulto mayor puede implicar deterioro emocional, social y físico, señaló el psicólogo clínica Héctor R. Mieles.

El experto, que también tiene una especialidad en Gerontología del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, señaló que se trata de un estresor adicional, ya que, en esta etapa de sus vidas, las personas están más arraigadas al espacio físico en el que viven y a los recursos de apoyo comunitario que han construido.

“Muchas veces las memorias del pasado es lo único que tienen para evocar experiencias que fueron agradables”, expresó Mieles.

La obligación de abandonar un espacio puede implicar también la falta de acceso a servicios de salud, la pérdida de su autonomía e independencia y el quebrantamiento de la rutina que para ellos es más su “zona de seguridad”.

“No es imposible que logren adaptarse, pero tienen menos herramientas y destrezas en esta etapa de la vida y es un comenzar que podría causarle mucho estrés. Además, tenemos en Puerto Rico un problema terrible de vivienda de alquiler que aporta a ese nivel de ansiedad”, expuso.

Por su parte, José Acarón, director estatal de AARP, sostuvo que la gente mayor debe vivir en la comunidad donde tiene raíces, así como los accesos a los servicios que conocen. Sostuvo que se debe estimular la ocupación de los cascos urbanos. “Estamos creando una sociedad donde el desplazamiento de la gente mayor está siendo una realidad. Y lo malo es que cuando sacas a una persona mayor de su ambiente le estás afectando todo su entorno y prácticamente puedes mandarlo a una depresión”, señaló.

Además del desahucio, los adultos mayores están perdiendo sus espacios a través de ejecuciones. Algunos, agregó, toman la difícil decisión de mudarse con familiares o amistades. “Hay un caso aquí de tres mujeres viudas que vivían en la misma calle y se mudaron juntas”, dijo.

Las égidas, añadió, están dejando de ser una alternativa, ya que han reducido los criterios de cualificación, haciéndolas inaccesibles para un por ciento mayor de este sector poblacional. “No hemos internalizado que, con una población envejecida, tenemos que sentarnos a repensar el país, pero seguimos con los mismos modelos de desarrollo económico y social de los años 60 y 70. Los constructores quieren seguir haciendo urbanizaciones de tres cuartos y dos baños y no sé para qué población”, expuso.