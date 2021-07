En espera. Así se encuentran las autoridades salubristas y la comunidad médica en general ante la posible aprobación de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

La necesidad, coinciden varios expertos locales, existe ante la proliferación de más variantes del virus que minan la eficacia de las vacunas existentes, cuyo potencial de protección se extiende a unos seis meses, según los estudios clínicos de estos productos.

“Teniendo en cuenta la experiencia de Israel (que atraviesa un repunte de COVID-19) y considerando que la eficacia de la vacuna se reduce a un 63% contra la (variante) Delta, aún después de las dos dosis (de la vacuna) creo que no es impensable hablar de una tercera dosis”, sostuvo la doctora Ángeles Rodríguez.

Según la exepidemióloga del estado, la urgencia es mayor en personas inmunocomprometidas y mayores de 65 años, donde la respuesta de la vacuna suele ser menor. Además, recordó que vacunas contra otras enfermedades -como las de hepatitis y sarampión- consisten de tres dosis pues es la última la que ofrece el refuerzo que se necesita para alcanzar una protección mayor contra tal enfermedad.

“Es recomendable (una tercera dosis). En mi carácter personal me sentiría más cómoda porque no se si hice suficientes anticuerpos (contra el COVID-19)”, dijo Rodríguez.

La infectóloga advirtió que hay personas completamente vacunadas contra el COVID-19 que se han contagiado con el virus y desarrollado complicaciones, como pulmonía doble.

El doctor Miguel Colón coincidió en que todo apunta a la necesidad de una tercera dosis de esta vacuna. Sin embargo, el infectólogo opinó que la tercera dosis debería ser de un fabricante diferente a la vacuna que originalmente recibió la persona vacunada.

“El problema que veo es que cual sería el propósito de una tercera dosis con la misma vacuna. Yo me voy a poner una tercera dosis (cuando se pueda), pero de Astrazeneca o Janssen porque son tecnologías diferentes (a la de mRNA) que ya recibí”, indicó Colón.

El infectólogo reconoció que usualmente se recomienda la administración de la misma vacuna que recibió la persona, sin embargo, comentó que el “booster” o refuerzo que se administre en esa tercera dosis debe brindar protección contra otras variantes del virus, no las que hasta ahora predominaban.

“Se sabe que están circulando variantes más agresivas y hay que ser más agresivos (en su tratamiento y prevención). Preocupa que volvamos a donde comenzamos (con la pandemia)”, señaló.

Por su parte, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico de Salud, resaltó que aún las agencias reguladoras no han avalado una tercera dosis de esta vacuna. Recordó que las compañías Pfizer/BioNTech recientemente anunciaron datos alentadores con ensayos clínicos donde probaron la eficacia de la tercera dosis, produciendo anticuerpos neutralizantes cinco a diez veces más altos que los que se producen después de dos dosis.

“Dicen que (Pfizer/BioNTech) van a entregar los datos (de sus estudios) a la FDA (Administración federal de Drogas y Alimentos) y pedir la tercera dosis (dentro de la Autorización de Uso de Emergencia de esta vacuna), pero no es una cosa que mañana la tercera dosis (de esta vacuna) va a estar aquí (en Puerto Rico)”, reiteró la funcionaria.

Cardona se refirió, además, a una declaración conjunta que emitió el jueves la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) donde informaron que las personas completamente vacunadas están protegidas de la severidad y letalidad de este virus, incluyendo la variante DELTA. Aunque resaltaron que personas completamente vacunadas “no necesitan un refuerzo ahora mismo” informaron que la FDA, el CDC y el Instituto Nacional de la Salud (NIH) se encuentran en un proceso riguroso basado en ciencia para considerar si un refuerzo es necesario y cuando.

De avalarse una tercera dosis, Cardona anticipó que serán los más de 500 proveedores de salud autorizados para vacunar que tiene Salud los que posiblemente la tendrán disponible, con algunos proveedores no tradicionales fortaleciendo este esfuerzo, lo que incluye lugares que han levantado clínicas de vacunación como parte de esta iniciativa, incluyendo farmacias y hospitales, entre otros.

La funcionaria advirtió, mientras tanto, que unas 20 personas completamente vacunadas contra el virus se han contagiado y fallecido en la isla, mientras otras 2,000 se han infectado y permanecido asintomáticos o con síntomas leves que no han requerido hospitalización. Sin embargo, señaló que estos números son “muy pequeños” considerando que 1.7 millones en la isla ya han completado el proceso de vacunación.

Cardona advirtió que entre los meses de julio y diciembre suele advertirse un alza de condiciones respiratorias en la isla. Por eso, comentó que no todos los síntomas catarrales son COVID-19, particularmente si no están acompañados de fiebre alta y cansancio general.

Mientras, la infectóloga pediátrica coincidió en que, cuando se apruebe la administración de una tercera dosis, las poblaciones más vulnerables serían las primeras en recibirla, lo que dijo incluye a adultos mayores, pacientes inmunocomprometidos y trabajadores de la salud. Esto, dijo, ya ha sido motivo de discusión reciente entre las agencias reguladoras estadounidenses.

La epidemióloga Fabiola Cruz López también aplaudió la próxima aprobación de una tercera dosis, particularmente como escudo protector contra nuevas variantes del virus.

“Es importante mantener el sistema inmune alto y que las vacunas consideren esas variantes (en su fabricación) para mantener alta su eficacia”, dijo Cruz López.

✉ Email “Super VacuTour COVID-19” en el Centro de Convenciones. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Super VacuTour COVID-19” en el Centro de Convenciones. En la foto, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Super VacuTour COVID-19” en el Centro de Convenciones. En la foto, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado. (Ramón “Tonito” Zayas)

Aunque admitió que las vacunas actuales brindan una protección menor contra la variante DELTA, aún así resaltó que siguen protegiendo contra el virus, por lo cual urgió a la vacunación.

“Es importante hacer censos por comunidades (de personas vacunadas y no vacunadas) para conocer las razones de por qué la gente no se ha vacunado y que podamos hacer nuevos enfoques, nuevas estrategias de vacunación”, concluyó no sin antes elogiar la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 fabricadas a base de ARNm (ácido ribonucleico mensajero), un código genético que le dice a las células cómo producir proteínas, lo que ayuda al sistema inmunitario del cuerpo a producir anticuerpos para combatir el virus.