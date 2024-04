En julio entrará en vigor alza tarifaria del transporte marítimo entre San Juan y Cataño y de Ceiba a las islas municipio

Pese a que la administración municipal de Vieques aún no tiene un listado de todos sus habitantes, la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) establecerá a partir de julio próximo un alza en el costo de los boletos para no residentes que viajen a Vieques y Culebra , informó el director ejecutivo de la agencia, Josué Menéndez Agosto .

“Por el momento, eso continúa de esa manera. No veo el por qué no podamos continuar de esa manera”, dijo el funcionario en entrevista con El Nuevo Día.

“No, yo lo dudo y difiero de él porque hay que hacer un listado de los residentes y no se ha hecho nada todavía. Pero es que todavía no han hablado conmigo. No se sabe cómo se va a hacer. No se sabe cómo vamos a identificar quizás residentes que viven o están trabajando por la isla grande. No hay nada concreto de cómo establecer el listado”, advirtió el alcalde.