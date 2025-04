Canóvanas - Autoridades estatales y federales investigan la remoción de terreno en un predio aledaño al Bosque Nacional El Yunque , en jurisdicción del municipio de Canóvanas, una situación que ha generado preocupación entre vecinos y el propio ayuntamiento, ante la posibilidad de impacto ambiental adverso en una zona ecológicamente sensible.

“Hemos estado en comunicación con las agencias estatales y federales que velan por la protección de nuestros recursos naturales para garantizar que cualquier acción que se tome cumpla con la reglamentación vigente y no cause daño ambiental”, indicó Soto.

La situación fue reportada, específicamente, en el barrio Cubuy. Imágenes suministradas a El Nuevo Día muestran la remoción mediante el uso de vehículos pesados. Luego, en una visita, este medio constató que hubo remoción en los lados norte y sur de la PR-186. En el lugar, no hay letreros sobre proyectos en curso con permiso de la OGPe; sí hay letreros alusivos a El Yunque.

“ Esto no es nada personal, es una cuestión de que, si responsablemente voy a hacer unos cambios o modificaciones en mi terreno que pueden afectar al vecino, tengo que notificar lo que voy a hacer, hacerlo de una manera profesional , tener los cuidados con lo que son las escorrentías de agua, declives, la tierra que está ya por encima del nivel nuestro”, planteó.

El Nuevo Día se comunicó con el propietario del terreno, quien no estuvo disponible. Pero uno de los dueños del proyecto, que prefirió no ser identificado, negó cualquier imputación, y mencionó que los trabajos están relacionados con una obra agrícola, de la que no dio detalles.