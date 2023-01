Municipios, agencias de gobierno y organizaciones sin fines de lucro se exponen a tener que devolver dinero que les adelantó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para trabajos inmediatos tras el azote del huracán María, en 2017, por no poder proveer evidencia sobre su uso, reveló el director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Manuel Laboy.

El funcionario no precisó cuántas entidades municipales o del gobierno estatal, así como organizaciones, se encuentran en esa situación porque el proceso de evaluar los desembolsos de ese dinero, lo que se conoce como la reconciliación de gastos con los adelantos de fondos federales que hubo tras el ciclón, no ha concluido.

Ese trámite, destacó, debió haber terminado el 31 de diciembre, pero el gobierno solicitó una extensión a FEMA, que fue aprobada hasta el 30 de junio de este año.

“No puedo dar un número todavía, (pero) hay par de municipios y hay una que otra agencia y una que otra (organización) sin fines de lucro. No son tantas, pero hay una que otra. Hay dos o tres”, indicó Laboy en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Ahí, puede haber cosas que tendríamos que mitigar. Como se adelantó un dinero sin obligación, que fue lo que no ocurrió con (el huracán) Fiona, y esas reglas cambiaron. Ahora mismo, no se puede adelantar dinero sin un proyecto obligado, pero en María sí ocurrió por la magnitud del desastre”, abundó.

El coordinador federal alterno para la recuperación en FEMA, Andrés García Martinó, reconoció que existen recipientes de fondos de emergencia que no cuentan con la documentación que respalde el uso del dinero adelantado. Sin embargo, se mostró optimista en que subsanen esa situación.

“FEMA espera que no haya devoluciones y que el gobierno de Puerto Rico pueda adjuntar toda la documentación necesaria para que eso no ocurra. De ocurrir, pues entonces hay un mecanismo administrativo en el cual el COR3 tiene un derecho de apelación. Pero, ciertamente, el interés de FEMA no es desobligar dinero. Nosotros haremos lo posible por apoyar al COR3 en lo que la reglamentación nos permite”, sostuvo, en entrevista separada.

“Sí, estamos conscientes que, en ese proceso que está envuelto COR3, sí hay algunos proyectos en que todavía esa documentación no está. Y si no está, pues les puede resultar en una desobligación. Pero, como dije, espero que ese no sea el caso”, agregó García Martinó.

En búsqueda de la evidencia

Laboy, por su parte, explicó que tiene instrucciones del gobernador Pedro Pierluisi de asistir a los recipientes de los fondos de FEMA en todo lo que pueda, incluida la búsqueda de evidencia para apoyar el gasto del dinero adelantado.

PUBLICIDAD

Advirtió que esa tarea no siempre es fácil debido a que la magnitud y la cantidad de lluvia que dejó María, a su vez, provocó inundaciones que pudieran haber echado a perder los documentos. “(Pero) tiene que aparecer algo (de evidencia)”, subrayó.

Tras la devastación generalizada que causó María, FEMA concedió adelantos a todos los recipientes para gastos de emergencia, una medida extraordinaria que no ha tomado con otros desastres porque la norma es que cada desembolso funciona a base de reembolsos.

Laboy estimó en cerca de $2,000 millones la cantidad de adelantos que concedió FEMA tras el huracán María.

Precisó que COR3 y FEMA aún realizan el requerimiento y análisis de toda la información provista por los ayuntamientos, las agencias y las organizaciones sin fines de lucro sobre el gasto de ese dinero, un proceso al que denominan reconciliación de los fondos de emergencia. Se trata, bajo la nomenclatura de FEMA, de gastos en las categorías A y B bajo el Programa de Asistencia Pública provisto por esa agencia federal.

Las obras de emergencia incluyen medidas de protección, limpieza y recogido de escombros, material vegetativo y enseres.

“Hay situaciones donde me están pidiendo que les reconcilie una solicitud de reembolso que no me están pudiendo evidenciar el adelanto. Hay de los tres: municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro también”, reiteró Laboy.

Destacó que COR3 ha tenido que tomar “vías alternas”, como certificaciones o recurrir a fotos aéreas o históricas para justificar o evidenciar los gastos. “Pero las certificaciones, nosotros se las sometemos a FEMA, y ahí FEMA decide si acepta o no una certificación”, dijo el funcionario.

Explicó que, en la certificación, se le hace constar a FEMA que existen circunstancias provocadas por el huracán María que impiden tener la documentación.