En medio de señalamientos sobre el manejo del director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, al restablecimiento del sistema energético tras el paso de la tormenta Isaías, la gobernadora Wanda Vázquez Garced se reunió hoy con el presidente de la Junta de Gobierno de la corporación, Ralph Kreil Rivera, para que “ante las incidencias... se tomen todas las medidas necesarias”.

“Convoqué al presidente de la Junta de la @AEEONLINE, Ralph Kreil Rivera, ante las incidencias y la cuestionada respuesta en el manejo de la tormenta Isaías, de modo que se tomen todas las medidas necesarias sobre el personal directivo y las acciones a eventos futuros”, lee el mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta oficial de Twitter acompañado con una foto que evidencia el encuentro en La Fortaleza.

El Nuevo Día intentó obtener una expresión de Kreil Rivera, pero este no respondió las llamadas. Mientras, la portavoz de la AEE, Edith Seda, confirmó que éste no estaría haciendo expresiones por el momento.

Mientras, Eduardo Arosemena, secretario de la Junta de Gobierno de la AEE, dijo que no tenía información sobre el encuentro y que desconocía que este se llevaría a cabo hoy.

Tras el paso por la zona de la tormenta Isaías, cuyo impacto comenzó a sentirse en la isla el miércoles en la noche, sobre medio millón de clientes de la AEE quedaron sin servicio de energía eléctrica. El viernes, durante un recorrido por el municipio de Mayagüez, la gobernadora dijo que estaba insatisfecha con el desempeño de Ortiz durante la emergencia y le exigió que el sistema fuera restablecido antes de que acabara el día, lo que no sucedió.

“Hoy (viernes) debe estar la respuesta de qué pasó. En la mañana y tarde de hoy (viernes) tiene que restablecerse el servicio en la mayoría, sino en el 99% de los abonados. Si no se puede, entonces tiene que dar una explicación de qué pasó”, apuntó al decir que tomaría “las medidas que correspondan”.

Esta mañana, a casi 96 horas del evento atmosférico, unos 28,000 clientes carecían de energía, principalmente en el área metropolitana. Esto se traduce en que 98% de los abonados ya tenían servicio. Aún así, en entrevista con este medio, Ortiz indicó estar “satisfecho” con la respuesta a la emergencia.

No obstante, durante la tarde de hoy se reportó un nuevo apagón en el sistema tras la salida de una de las unidades de la planta AES, evento que incrementó a 132,000 los clientes sin servicio. El martes de la semana pasada también se registró un suceso similar que dejó a más de 400,000 clientes sin luz. Este último incidente fue catalogado por Ortiz como producto de “terrorismo interino”.

De acuerdo con Ortiz, la AEE mantiene hoy, domingo, 265 brigadas en la calle trabajando. Cuestionado sobre por qué la restauración del servicio se ha tardado, el funcionario explicó que los clientes que siguen sin luz, en su mayoría, residen en zonas de mucho “traspatio”, lo que limita el acceso de empleados y equipo para llevar a cabo las reparaciones.

“Todas las reparaciones estamos haciéndolas para que queden como estaban antes, lo mejor posible, no estamos poniendo parchos. Sabemos que viene una temporada activa que no hemos llegado a su pico ni de lejos, así que tenemos que reparar las cosas bien hechas para no ir para atrás y si viene otro sistema no nos cause problemas”, resaltó Ortiz.