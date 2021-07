La cantidad de brotes de COVID-19 activos actualmente en Puerto Rico ronda los 30 a 40, aunque todos están controlados, aseguró este martes el doctor José Becerra, principal oficial de Epidemiología del Departamento de Salud, en entrevista con El Nuevo Día.

“Activo quiere decir abiertos, todavía con casos bajo investigación en aislamiento y cuarentena. Esos números varían diariamente”, apuntó Becerra, al reiterar que no hay brotes descontrolados.

Se trata de la primera vez que Salud ofrece una cifra aproximada de brotes activos, desde que el 18 de mayo la agencia dejó de publicar el informe de casos y contactos que realizaba el Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). El doctor calificó esos informes como “enlatados”.

“Cuando entro como oficial principal de Epidemiología, encuentro deficientes esos informes, estaban hechos sin mucha inteligencia epidemiológica”, afirmó. “No me daba la información que yo necesitaba como epidemiólogo para actuar. Yo como epidemiólogo tengo que estar enterado de los brotes activos y sin control en toda la isla y desde que llegué he hecho eso”, argumentó Becerra al ser cuestionado por la información.

PUBLICIDAD

El epidemiólogo anticipó a este medio que habrá datos sobre brotes que se integrarán a un nuevo tablero electrónico (“dashboard”) que la agencia estrenará próximamente, aunque no precisó una fecha. El contenido del dashboard está siendo revisado por la Coalición Científica. “Estamos considerando sus recomendaciones antes de publicar”, precisó Becerra.

Como parte de la evaluación al informe que se realizaba, el doctor sostuvo que se están revisando las definiciones sobre el origen de los brotes. El informe del SMICRC incluía renglones como origen familiar, viajero, laboral, social y escenario mixto. “Tengo problemas en las definiciones que se usaban”, manifestó. “En brotes familiares, una vez se identifica el primer caso, ¿quién me asegura a mí que ese primer contagio no se contagió al ir a un centro comercial o actividad externa?”, mencionó.

Dicho informe arrojaba luz sobre el comportamiento del SARS-CoV-2 a través de la isla en las semanas previas a publicación, lugares de mayor exposición de acuerdo a lo recogido en las entrevistas de los rastreadores, prevalencia de condiciones prexistentes reportadas, contagios en personas parcialmente vacunadas o completamente vacunadas, entre otros datos adicionales a la cifra de brotes.

Según la última publicación el 18 de mayo, en Puerto Rico habían surgido 561 brotes del virus entre el 11 de abril y el 11 de mayo. De esos, 333 permanecían abiertos y 228 habían sido cerrados. Pero el informe, señaló Becerra, no era claro en cuanto a si había o no brotes descontrolados a través de la isla. Pero el informe, señaló Becerra, no era claro en cuanto a si había o no brotes descontrolados a través de la isla.

PUBLICIDAD

“Cuando examino diariamente los brotes en Puerto Rico, ninguno está descontrolado, todos están bajo control y eso es lo que no aparece en ese informe”, criticó.

Entre los brotes recientes, Salud destacó la pasada semana uno ocurrido en Mayagüez, cuyo epicentro fue una iglesia en la que el pastor promovía en su congregación una postura en contra de la vacunación, concluyó la investigación epidemiológica. El brote afectó 24 personas de ocho familias y dejó cuatro fallecidos. Becerra utilizó este brote como ejemplo de los efectos del virus entre las personas no vacunadas en bolsillos a través de la isla.

“Una vez (el virus) llega al escudo que provee la vacunación, deja de transmitirse en la comunidad”, afirmó. Al menos una de las muestras recopiladas de ese brote fue enviada a un laboratorio para secuenciación genómica, para determinar qué variante del SARS-CoV-2, la cepa de coronavirus que causa el COVID-19, está detrás de esos contagios. En el área oeste de la isla, sostuvo Becerra, la variante de mayor proporción es la Iota (B.1.526), observada por primera vez en Nueva York.

Hace un mes, relató, hubo otro brote significativo en Maunabo entre personas no vacunadas que afectó cuatro familias. “Fueron situaciones muy concretas de un área rural aislada”, aseguró.

En Puerto Rico, añadió Becerra, “la inmensa mayoría” de las personas hospitalizadas y muertes reportadas corresponden a personas no vacunadas. “Particularmente esa población no puede bajar la guardia”, subrayó, reiterando su llamado a que toda la población en edad aprobada debe vacunarse contra el COVID-19.

PUBLICIDAD

Sobre el aumento en la tasa de positividad, que ayer se ubicó en 2.5%, el epidemiólogo aseguró que se encuentra alerta, pero no alarmado con el alza. “Yo estoy constantemente alerta, pero en este momento no me alarma que haya un pequeño aumento”, planteó. La tasa, que descendió recientemente hasta 1.3%, aumentó mientras se acercaba y transcurría el fin de semana largo por la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.

Además de la tasa de positividad, Becerra indicó que presta atención a un segundo indicador, que es la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días. “No hay un aumento en transmisión en este momento”, señaló el epidemiólogo.

“Como cuestión de hecho, lo espero, que haya un aumento en la tasa de positividad, pero confío en que la alta proporción de población vacunada va a ser capaz de contener un rebrote”, apuntó.