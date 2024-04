Envejecer en solitario puede ser un riesgo a la salud

Quienes no tienen red de apoyo familiar o comunitaria enfrentan mayores retos en las áreas de finanzas personales, acceso a servicios de salud, cuidado prolongado y autonomía personal (independencia) a medida que envejecen, se planteó en la conferencia “Aging Alone: Who Manages Well and Who is at Risk?”. Fue ofrecida por Lisa Krinsky, directora del Lgbtqia+ Aging Project, una organización sin fines de lucro de Boston, y Alexandra Webb, vicepresidenta sénior de la agencia independiente Service Program for Older People (SPOP) de Nueva York.