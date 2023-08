El fallecimiento de una menor de 13 años en circunstancias que son investigadas por las autoridades, en San Sebastián, ha incitado interrogantes sobre la referencia a una presunta relación que la niña mantenía con un adulto de 27 años quien alegó ser su “pareja”, un término errado por la amplia diferencia de edad entre ambos, en lo que expertas describieron hoy, viernes, como una “relación abusiva”.

Para la psicóloga social comunitaria Ilia Vázquez Gascot, será crucial conocer el trasfondo de la menor, así como las circunstancias en que se encontraba con un hombre de 27 años al momento de su deceso, pues pudo darse una dinámica de “superioridad o autoridad, o que ella tuviera una relación de dependencia respecto a ese adulto”.

“En Puerto Rico, a una menor de 16 años no se le reconoce capacidad legal de consentir a alguna actividad sexual. Si ellos estaban conviviendo o fueron una pareja consensual, estamos hablando de una relación abusiva, porque esta menor no tiene la capacidad legal para decidir. Aunque diga que quisiera tener una relación consensual con esta persona, el Estado no se la reconoce porque no tiene la madurez cognitiva para ello”, explicó la doctora Vázquez Gascot a El Nuevo Día vía telefónica.

Según el Negociado de la Policía, la menor de 13 años fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de San Sebastián a las 6:25 a.m. de hoy, viernes, a bordo de un vehículo Kia conducido por un individuo de 27 años identificado como Brian Pérez Hernández, quien alegó ser su “pareja”. El informe policíaco agregó que un médico de turno “llegó hasta el auto para verificar el cuerpo de la joven, quien no tenía signos vitales y no presentaba signos de violencia visibles”.

Un portavoz del Departamento de la Familia dijo a este diario que la madre de la menor ostenta la custodia física desde enero de 2023. La familia estaba “bajo un plan de servicios desde 2021 debido a un referido por negligencia que se fundamentó ese mismo año”. La agencia hizo referencia a “menores”, pero no aclaró cuántos niños componen el núcleo.

Más temprano, por escrito, Familia indicó que su equipo, en Aguadilla, inició una investigación social paralela a la criminal. Agregó que “la información de la muerte al momento es muy preliminar”.

“El hecho de que una niña de 13 años muera y no muestre signos evidentes de violencia es automáticamente una sospecha de feminicidio, por el hecho de que es una muerte en una edad temprana. No esperamos que ninguna persona de 13 años fallezca”, comentó Vázquez Gascot. “No es correcto normalizar ese tipo de relaciones, porque no es normal que una persona adulta tenga una relación de pareja con una menor de edad, es como si normalizáramos la pedofilia”.

Las autoridades investigan, al momento, “todos los posibles ángulos” en este caso, señaló una portavoz de la Policía. En esta pesquisa colabora personal de las divisiones de Violencia Doméstica y de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores, ambas adscritas al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

“También, es importante, desde la mirada de género, preguntarnos si nos hubiésemos referido de la misma manera a una mujer adulta de 27 años que está con un joven de 13. ¿Nos referiríamos como que son una pareja formal? Es importante, porque la manera en que hablamos da cuenta de cómo normalizamos estas dinámicas sociales y le quitamos el peso de problema social; si no lo vemos como un problema social, no lo vamos a atender adecuadamente tampoco”, puntualizó la psicóloga.

Por su parte, la psicóloga Alice Pérez Fernández mencionó que “los niños y las niñas no pueden tener pareja”, porque “hay una responsabilidad, una madurez y una experiencia requeridas cuando hablamos de que tenemos pareja, además de la parte de la sexualidad”.

La Policía confirmó la identidad de la adolescente, pero El Nuevo Día se reserva la información para proteger a la víctima. También, corroboró que se trata de la misma menor –en ese entonces de 12 años– que fue reportada como desaparecida el 2 de abril de 2022 cuando abandonó el hogar sustituto donde fue colocada por Familia en la región de Aguadilla. La Policía informó, el 22 de noviembre de 2022, que la menor fue encontrada, en buen estado de salud, en el área de Aguadilla.

De momento, se desconocen las razones por las que Familia devolvió la custodia de la menor a su progenitora.

“Hay muchas vertientes aquí. Lamentablemente, lo que denota son violaciones que pueden ser tanto del Estado como de los padres, de todos nosotros, en cuestiones de no estar vigilantes al desarrollo saludable de nuestra niñez. Porque a veces señalamos una sola parte, y creo que por donde tenemos que empezar educando es que es una responsabilidad ciudadana que nuestra niñez tenga paz, porque tiene el derecho a crecer de manera saludable”, concluyó Pérez Fernández.