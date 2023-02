Cayey - En un salón de la Escuela de Bellas Artes, un grupo intergeneracional se embadurna las manos con barro rojo para definir formas y crear objetos y, en el proceso, liberan estrés, recargan energías, manejan emociones, sanan traumas y se fortalecen como colectivo.

“En la medida en que se va transformando la materia, uno mismo entra en ese nivel de transformación”, asegura Alicia Rodríguez Vélez, maestra y fundadora de Taller Guaguarey.

“El trabajo con tierra sana. Es una terapia. Lo viví en carne propia en una prisión (estadounidense). Las prisiones son para desquiciar; tienen un ambiente que trata de borrar tu identidad, borrar que perteneces (a la sociedad), borrar que tienes opciones, aunque limitadas. Pero tienes la opción de decir: ‘Dentro de este ambiente que no es saludable, voy a respirar y a concentrarme y poner mi energía en lo que está frente a mí’, que es el barro. La alfarería te permite conectar con la tierra”, reflexiona Alicia, de 69 años, quien es parte del grupo de personas puertorriqueñas que estuvieron encarceladas por motivos políticos.

PUBLICIDAD

Tres años antes de salir de prisión, fue trasladada de una cárcel estatal a una federal, donde había más programas y recursos, y donde estaba su hermana Idaluz “Lucy”, quien ya tomaba clases de barro. Se unió a Lucy, pero se encontró con una reclusa “superracista” que era la maestra y que la trató mal. Sin embargo, luego de 16 años de resistencia y de compromiso con su salud física y emocional, era poco lo que podía hacer aquella mujer inglesa.

“Yo decidí estudiar y aprender de los errores. Leí muchos libros para llegar al torno con más información, para practicar y practicar y practicar. Intuitivamente, percibí que eso era una forma de meditación. Uno va a hacia adentro y encuentra un mundo nuevo, con un sentido de libertad y (una capacidad de) olvidar lo que está pasando a tu alrededor”, recuerda Alicia, quien, en sus clases, incluye información sobre las características del barro, la postura correcta que se requiere al trabajarlo, las técnicas y la importancia de humedecer, medir y pesar la pieza en proceso, entre otros aspectos.

Alicia Rodríguez Vélez, de 69 años, es parte del grupo de personas puertorriqueñas que estuvieron encarceladas por motivos políticos. (Alejandro Granadillo)

Sentada frente al torno –junto con el grupo de nivel avanzado compuesto por Lucy, Freyda Rivera Montero y Maritza Valentín Cruz–, Alicia demuestra su maestría para describir y demostrar la posición de los dedos y manos, la presión requerida para trabajar la pieza que saldrá de una masa que da vueltas sobre una base y cómo, cuándo y por qué hay que medirla para lograr el tamaño y grosor deseados. Con voz dulce y pausada, explica la manera correcta de formar la tapa que cubrirá la parte superior de una pequeña vasija que ya está terminada. Les habla, demuestra el trabajo en su torno y va a la pizarra para explicar conceptos.

PUBLICIDAD

Del grupo destaca Lucy, quien más tarde explica que, aunque ella comenzó primero a practicar la alfarería, es Alicia quien tiene el don y desarrolló las destrezas para la enseñanza.

Mientras eso ocurre, estudiantes del nivel intermedio ya han llegado. Se acomodan, trabajan sus proyectos y muestran piezas ya terminadas. Tienen entre 60 y 72, en su mayoría. Sin embargo, José Daniel Camacho Pérez, de 22 años, y Camila Vázquez Marrero, de 17, le imprimen un carácter intergeneracional al grupo.

La historia

La clase de cerámica con barro es un sueño cumplido de Alicia, quien llegó a Puerto Rico y, junto con Lucy, se quedó en San Juan. Años más tarde, se mudaron a este municipio montañoso y, en 2013, empezó a trabajar como maestra en la Escuela de Bellas Artes, mientras Lucy comenzó a laborar en el taller del artista Antonio Martorell, en el recinto cayeyano de la Universidad de Puerto Rico.

Alicia cuenta que, posteriormente, la escuela cerró por los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal al presupuesto municipal y que fue parte de los 40 maestros que se quedaron desempleados.

“Yo sabía que teníamos que ir por caminos nuevos y ahí surge el concepto del Taller Guaguarey”, que comenzó a tomar forma un mes antes del huracán María, en 2017. Le tomó dos años completar todos los trámites, uno de los cuales fue recibir apoyo financiero de la entidad filantrópica Peace and Development Fund. “Vivimos de donativos”, dice Alicia, al indicar que las personas pueden donar fondos a través de la página tallerguaguarey.org.

PUBLICIDAD

Finalmente, y bajo un acuerdo con la Escuela de Bellas Artes que les presta un salón, comenzaron en agosto de 2019. Cuando, meses más tarde se decretó el cierre general por la pandemia de COVID-19, Alicia decidió que no iba a detener el proyecto. Entregó materiales y herramientas necesarias para que sus estudiantes trabajaran en sus casas y comenzó a dar las clases a distancia, a través de la plataforma virtual Zoom.

Jóvenes y adultos mayores van al taller. (Alejandro Granadillo)

Cerca de 13 estudiantes se mantuvieron activos aprendiendo a través de una pantalla. El encuentro semanal se convirtió en algo más que una clase y fue una oportunidad de socializar en medio del distanciamiento, destaca Alicia. Hace poco más de un año, retomaron las clases presenciales y todos los sábados se reúnen para aprender alfarería en un ambiente de intercambio social y cultural.

Beneficio comprobado

Una de las estudiantes que se apuntó a la modalidad virtual fue Silma Quiñones Roldán, psicóloga de 67 años, quien viaja desde Gurabo para sumar conocimiento sobre el trabajo con barro.

“Una de las cosas que me motivaron a conectarme y seguir fue la técnica del pellizco, que es amasar una bola de barro y sacar una pieza. Yo me iba en un viaje. Es que el barro en sí tiene elementos que absorben la energía. Se ha comprobado que las manos tienen unos conectores con el cerebro que no tienen otras partes del cuerpo. Trabajar con el barro eleva los niveles de bienestar”, afirma la profesional de la salud mental.

“Para mí, ha sido bueno para recargar baterías, hacer un balance y conocer compañeros que tienen una diversidad de experiencias. Es una clase colectiva y es bien sanadora”, añade sobre el trabajo que requiere calma y perseverancia. “Además de tener más paciencia, me he sentido con más libertad para arriesgarme (a hacer cosas diferentes y nuevas)”, sostiene.

PUBLICIDAD

Mientras, Maritza Valentín Cruz, de 62 años, asegura que “hay dos cosas que me ayudan a bajar el estrés: correr y esta clase”. La terapista del habla asegura que “esto es como una hermandad. Nos conocimos aquí y el vínculo que se ha formado es increíble”.

Camila, la más joven del grupo, estuvo produciendo piezas rápidamente durante la clase, mientras que María Enid Rodríguez Domínguez, de 65 años, mostraba las piezas que llevó hechas. “Se me hace más fácil hacer las piezas en mi casa y las traigo para evaluación”, declara. María Enid, bibliotecaria y quien ha tenido diversas experiencias laborales, también se mantuvo con las clases a distancia durante la etapa más crítica de la pandemia.

Freyda Rivera Montero, de 72 años y una de las estudiantes del curso avanzado, llegó a las clases con barro a través de la Escuela, porque ha tomado tantos cursos a través de los años que afirma, en forma jocosa, que “vivo aquí”. Luego de trabajar como secretaria legal, se dedicó a tomar clases, abrió y mantuvo un negocio de repostería por 12 años, y después siguió estudiando. Próximamente, exhibirá sus pinturas en un evento dedicado a la niñez en la Casa Aboy, en Santurce.

Por su parte, Juanita Torres Miranda, de 66 años, jubilada del gobierno, toma clases de alfarería con Alicia desde 2014. Hizo una pausa en la pandemia y regresó cuando el curso volvió a ser presencial. “Me gusta la materia, el barro rojo. Es más moldeable que el blanco”, asegura.

PUBLICIDAD

Alicia Rodríguez Vélez, maestra de cerámica en barro en Taller Guaguarey. (Alejandro Granadillo)

En el grupo, sobresale Luis A. Morales Rodríguez, de 60 años, el único varón de mayor edad. El maestro de inglés retirado dice que siempre ha trabajado en diferentes expresiones del arte y que las clases de alfarería, a las que llegó en 2019, “las veo como aprendizaje, como una extensión (de lo que ha hecho antes en el arte)”.

Los estudiantes coincidieron al señalar que han creado una dinámica de enseñanza/aprendizaje colectivo y un sentido de hermandad.

“Eso es lo que yo traigo a este espacio, que no es solo conocimiento y técnica, sino que uno también se va transformando. Es importante pasar por esa puerta (de entrada) con un sentido de compañerismo, para aprender unos de otros y apoyarse. Los éxitos se dan cuando uno puede buscar la solidaridad y esto es una comunidad”, concluye Alicia, quien aspira a tener un espacio para establecer un taller de alfarería con las mesas y espacios adecuados. “No voy a dejar de soñar”, puntualiza.