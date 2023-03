Para la socióloga Ángeles Josefina Almenas Velasco, vivir en un hogar de cuidado prolongado no significó el final, sino una transición en la que mantuvo su estilo de vida y en donde ha publicado dos libros en los pasados años. El más reciente, Poemas de la Tercera Edad, se presentará próximamente.

Ángeles, de 82 años, ya tenía otras publicaciones: Librada, una mujer para la historia; Estancias Revisitadas y Cantos del Viajero Itinerante. Y, luego de ingresar al hogar Jardín Dorado, hace tres años, decidió terminar su libro Poemas del Cabello Blanco, publicado en 2022, y comenzar Poemas de la Tercera Edad, que se imprimió en enero de este año. Estos últimos dos libros los escribió en su computadora, aunque recibió alguna ayuda del personal de la residencia geriátrica.

Además de escribir, la mujer, natural de Caguas, coordina el grupo de apoyo espiritual Reverdeciendo, que se reúne por teléfono y al que se han unido varios residentes del hogar. Igualmente, toma clases de piano privadas en el mismo hogar, que le sirven para repasar conocimientos y como terapia para su condición de Parkinson. Sus clases de francés también le permiten repasar conocimientos y le sirven como terapia de estimulación cognitiva. “Yo tomé francés como materia secundaria en el bachillerato y era más formal. Ahora estoy tomando francés de la calle”, comenta Ángeles.

Su liderato y prolífica actividad intelectual no es más que la continuación de una vida moldeada por estudios universitarios e investigación, viajes, empleos diversos y proyectos culturales.

Ángeles cuenta que estudió en el Colegio Notre Dame de Caguas y recibió una beca del Obispado para ir a una universidad en Kansas. Aunque iba a estudiar química, terminó con estudios en inglés, historia y lenguas romances.

Luego, obtuvo la Beca Ford y fue a Kansas State University e hizo una maestría en inglés, período en el que se enamoró de un hombre de la India. Aunque se fue a trabajar al Imperial Valley College en California, al año se mudó a la India con su enamorado. “Estuve dos años, pero según las costumbres allá, los matrimonios son arreglados y me imagino que no pasé la prueba”, dice con humor la educadora retirada.

Allí, sin embargo, estudió antropología social en The School of Economics, y conoció, se enamoró y se casó con un alemán. Enfiló hacia Alemania y, en una universidad de ese país, logró matricularse en el Instituto de Traductor, “al año pasé el examen para entrar al curso regular y entré a sociología”. Hizo un doctorado y para su disertación doctoral escogió el tema “The Position of Indian Women in the Light of Legal Reform”.

Al finalizar su doctorado, se integró a trabajar a la Universidad de Maryland y ofreció clases en las bases militares.

Finalmente, decidió regresar a Puerto Rico y se integró a la facultad de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey. Posteriormente, se fue a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Arecibo. En esa institución, de la cual se jubiló, fue jefa del Departamento de Inglés y del Departamento de Sociología.

Durante los años que trabajó en esa institución, Ángeles era, además, miembro del Centro Cultural, de la Coral de Juglares, un grupo de poesía coreada, y estuvo relacionada con el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Fue en ese tiempo en que empezó a publicar poesía y colaboró con la organización de concursos de poesía.

Su interés en los adultos mayores la motivó a estudiar en el Programa de Gerontología del Recinto de Río Piedras de la UPR y a ser miembro de la Sociedad de Gerontología de Puerto Rico, organización en la que llegó a ocupar el puesto de tesorera y en la cual hizo investigación.

“A mí, me gusta la investigación. Hicimos 13 investigaciones y las llevamos a los Congresos Internacionales de Gerontología en Cartagena de Indias, en Colombia; Buenos Aires; París y Seúl, Corea. Ese fue en el 2013”, dice la socióloga, y destaca que su hija, Dagmar Lipowsky Almenas, es demógrafa.

En 2003 se acogió al retiro, pero siguió dando clases part time, y hace tres años “me di cuenta que tenía que estar al cuidado de alguien. Mi realidad es que tenía que estar aquí. Mi hija no me podía cuidar y yo no podía pagar un cuidado 24 horas al día y aquí, de veras, que lo paso muy bien”, sostuvo la cagüeña, quien aseguró que “me siento joven”.